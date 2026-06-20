Comunidad cinematográfica argentina se manifiesta en defensa del derrocado director del museo de cine – Buenos Aires Herald

La comunidad cinematográfica argentina está indignada por el despido de la directora del Museo de Cine de Buenos Aires, Paula Félix-Didier, quien confirmó el viernes que dejará su cargo.

La historiadora de cine publicó un mensaje en las redes sociales diciendo que ya no será la directora del museo sino que “seguirá siendo parte del personal que sostiene esta institución”.

Félix-Didier agradeció a la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, “por el diálogo durante este proceso”. Los motivos de la decisión no fueron hechos públicos.

Queridos amigos del Museo del Cine: a fin de mes dejarÃ© mi cargo como directora, aunque sigo en el equipo que sostiene este espacio. Gracias a la ministra Gabriela Ricardes por el diÃ¡logo en este proceso, y a esta comunidad por su cariÃ±o de siempre. – Loca Margarita (@pfdidier) 19 de junio de 2026

Félix-Didier, historiadora y archivera del cine con una maestría de la Universidad de Nueva York, presidió el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de Buenos Aires desde 2009. Desempeñó un papel clave en el famoso descubrimiento de la copia más completa de Metrópolila obra maestra de ciencia ficción de 1927 del director alemán Fritz Lang, que fue encontrada en Buenos Aires en 2008.

En 2025, Félix-Didier recibió el prestigioso premio Jean Mity en Le Giornate del Cinema Muto, el festival de cine mudo más famoso del mundo en Pordenone, Italia.

Apoyo unánime

Los rumores sobre el despido comenzaron a circular en las redes sociales argentinas esta semana, y cineastas, programadores, archiveros y directores de festivales apoyaron a Félix-Didier y criticaron la decisión de Ricardes.

La noticia es un desarrollo inusual. En mayo, Ricardes elogió el trabajo del museo y anunció que el próximo año se celebraría en Buenos Aires el Festival Lumière de cine mudo francés.

“Nuestro Museo de Cine Pablo Ducrós Hicken lleva décadas realizando silenciosamente esta tarea: recuperar, restaurar y salvar obras que de otro modo se habrían perdido para siempre. El Festival Lumière de Buenos Aires es también un reconocimiento internacional a este extraordinario trabajo”, publicó en ese momento.

El ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, Pablo Avelluto, lo calificó como “un error, una torpeza o, peor aún, un síntoma de [City Mayor] El desinterés de Jorge Macri puertas cultura”.

El jueves, la Asociación de Amigos del Museo del Cine de Buenos Aires emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación” por la decisión de destituir a Félix-Didier de su cargo.

La Asociación también se preocupó por “el futuro de las políticas de preservación de nuestro patrimonio audiovisual” y destacó la “dedicación, capacidad de gestión y compromiso con la preservación audiovisual de Félix-Didier que han sido reconocidos tanto en la Argentina como en el exterior”.

“El amplio apoyo que ha recibido en los últimos días por parte de profesionales, investigadores, cineastas, programadores, archiveros y trabajadores de la cultura refleja una carrera excepcional, construida a lo largo de décadas de trabajo sostenido a favor del patrimonio cinematográfico”, agregaron.

En el momento de su publicación, la eliminación aún no había sido confirmada.

Los seis exdirectores del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) también expresaron su apoyo a Félix-Dider en X e Instagram.

“Sería muy mala señal que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires utilice un pretexto ridículo para despedir a Paula Félix-Didier, directora del museo de cine y primera defensora de nuestro patrimonio cinematográfico”, publicó el cineasta y primer director del BAFICI, Andrés DiTella.

El archivero e historiador cinematográfico Fernando Martín Peña, el otro descubridor del Metrópoli print y exdirectora de los festivales de cine de Buenos Aires y Mar del Plata, elogió a Félix-Didier diciendo que “absolutamente nadie que pueda igualar su experiencia y formación para reemplazarla”.

“La administración cultural de la ciudad supuestamente quiere distanciarse de la catástrofe libertaria que azota a la nación. Se supone que deben preocuparse por la cultura. Ésta es su oportunidad de demostrarlo”, añadió.

La noticia también está empezando a ganar atención internacional. El crítico de cine Dave Kerh, curador del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York, advirtió sobre “malas noticias desde Buenos Aires”.

“Parece que la muy respetada directora del Museo del Cine, Paula Felix-Didier, ha sido destituida por el gobierno de la ciudad después de 17 años en el cargo”, publicó en línea.

Al otro lado del Río de la Plata, la prestigiosa Cinemateca Uruguaya también manifestó su apoyo a Félix-Didier en X.

“No hay duda de que los libros de historia del cine latinoamericano pronto incluirán un capítulo que explique cómo el cine argentino sobrevivió a políticas públicas que pretendían destruirlo, gracias al trabajo de personas como Paula Félix-Didier, que dedicaron esfuerzo e ingenio sobrehumanos a preservarlo y promoverlo al frente del Museo del Cine de Buenos Aires”, escribieron.