Acciones de YPF – Reseña semanal y panorama sectorial de la major energética argentina

Editado por sector de noticias ad hoc y Peer-Group Desk. Verificado antes de la publicación el 19/06/2026 a las 20:44 CET. Detalles en el pie de imprenta.

YPF (US9842881076) está cerrando una semana ocupada en Wall Street después de un período de sólidas ganancias en 2026. Sin nuevas presentaciones de la compañía ni titulares importantes el viernes, esta revisión se centra en cómo se han movido las acciones durante la semana y cómo se compara con sus pares petroleras mundiales.

ir más profundo Todas las noticias y antecedentes sobre las acciones de YPF Las cifras clave, los documentos regulatorios y el flujo de noticias adicionales para YPF se pueden encontrar en el área temática dedicada y en las páginas de relaciones con inversionistas de la compañía.

Rendimiento de las acciones de esta semana

Las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York cerraron por última vez a $ 50,43 el 18/06/2026, con un movimiento modesto en la negociación extendida a $ 50,70 esa noche según datos de MarketBeat. Descripción general de las cotizaciones de MarketBeat La acción ha estado cotizando cerca de máximos de varios años este año, lo que refleja un mejor sentimiento sobre Argentina y los sólidos precios del petróleo.

En una vista de cinco días hasta el viernes, el gráfico muestra rangos diarios relativamente ajustados después de una fuerte racha a principios del trimestre, sin titulares específicos de la compañía que provoquen oscilaciones descomunales. Ese patrón discreto contrasta con algunas semanas anteriores en las que se observaron reacciones más agudas a las noticias macroeconómicas de Argentina.

Cómo se compara YPF frente a sus pares

En el sector energético más amplio, YPF forma parte de un grupo con importantes compañías petroleras integradas, pero también conlleva riesgos de mercados emergentes y de compañías petroleras nacionales. En los últimos meses, el desempeño de la acción ha seguido en términos generales el repunte de los índices de referencia del crudo y al mismo tiempo ha descontado el cambio de política de Argentina bajo la administración de Milei.

En comparación con las grandes petroleras mundiales, las métricas de valoración de YPF se mantienen por debajo de las de ExxonMobil o Shell en relación precio-beneficio y valor empresarial-EBITDA, una brecha que refleja en parte el riesgo país y el historial de controles de capital de la compañía. Sin embargo, desde una perspectiva en lo que va del año, el aumento porcentual de YPF ha superado el de algunos pares de mercados desarrollados.

El producto detrás del stock.

El negocio principal de YPF es la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas en Argentina, anclado en su trabajo en la formación de esquisto Vaca Muerta. La empresa opera refinerías y una red nacional de estaciones de servicio, vendiendo combustibles, lubricantes y productos petroquímicos a los hogares y la industria.

Dónde cotizan las acciones hoy

Las acciones de YPF (US9842881076) cotizan en la Bolsa de Nueva York a $50,43 al 18/06/2026, 15:59 Hora del Este.

Datos clave sobre las acciones de YPF Compañía: YPF Sociedad AnÃ³nima

YPF Sociedad AnÃ³nima ISIN: US9842881076

US9842881076 WKN: 880950

880950 Corazón: YPF

YPF Evento: bolsa de Nueva York

bolsa de Nueva York Precio (a partir del 18/06/2026, 15:59 hora del este): 50,43 dólares

50,43 dólares Capitalización de mercado: 19,90 mil millones de dólares (al 18/06/2026)

19,90 mil millones de dólares (al 18/06/2026) Sector/Industria: Energía – Petróleo y Gas Integrados

Energía – Petróleo y Gas Integrados Membresía del índice: No es miembro del S&P 500 ni del Dow; parte de índices seleccionados de Argentina y América Latina

No es miembro del S&P 500 ni del Dow; parte de índices seleccionados de Argentina y América Latina Próxima fecha de ganancias: no programado oficialmente

Más sobre las acciones de YPF en redes sociales

Este artículo fue asistido por IA y revisado editorialmente. Precio y datos de la empresa sin garantía; Los precios y las fechas pueden cambiar con poca antelación. Sin consejos de inversión, sin recomendaciones de compra o venta. La negociación de valores implica riesgos que pueden llegar hasta la pérdida total del capital.