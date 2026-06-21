Chile reconoce jurisdicción universal en el caso de la HRF en Gaza

Junio de 2026, Santiago, Chile – La Fundación Hind Rajab da la bienvenida a un importante avance en Chile, donde la Corte de Apelaciones de Santiago reconoció la autoridad de Chile para aplicar la jurisdicción universal en un caso de crímenes de guerra en Gaza tras la denuncia penal de la HRF contra Rom Kovtun, un ciudadano israelí-ucraniano acusado de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad durante el asedio del Hospital Al-Shifa en Gaza.

Esta decisión histórica, emitida el 1 de junio, marca un avance significativo en la lucha global contra la impunidad y confirma que los tribunales nacionales pueden desempeñar un papel vital en buscar la rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos en Gaza. Aunque una audiencia posterior resultó en un sobreseimiento procesal, la HRF apelará la decisión y sigue confiando en que el avance legal fundamental -el reconocimiento de la jurisdicción universal por parte de Chile- ha establecido un camino crítico hacia la justicia.

La HRF sostiene que el sobreseimiento se basó en un requisito procedimental defectuoso que exigía que los denunciantes buscaran primero justicia en Israel, a pesar de la extensa evidencia de que el sistema legal israelí protege sistemáticamente a los perpetradores de crímenes contra palestinos de rendir cuentas.

La batalla legal comenzó cuando la HRF, representada por el abogado chileno Pablo AndrÃ©s Araya ZacarÃ­as de Silva-Riesco Abogados, presentó una denuncia penal alegando que Kovtun sirvió como francotirador en el Batallón 424 “Shaked” de la Brigada Givati. La denuncia detalla su presunta participación en el asedio y destrucción del Hospital Al-Shifa entre marzo y abril de 2024, una operación que devastó la infraestructura médica, bloqueó evacuaciones civiles y contribuyó a las muertes mediante la privación de alimentos, agua y atención médica.

La Corte de Garantía Octava de Santiago inicialmente desestimó la denuncia, argumentando que Chile carecía de jurisdicción para enjuiciar a un extranjero por crímenes cometidos en el extranjero. La Corte de Apelaciones posteriormente revocó esta decisión, indicando que el tribunal inferior no había seguido el procedimiento legal adecuado y no había celebrado una audiencia bilateral y un debate previo antes de emitir su decisión, procedimientos en los que deben ser convocados el acusado, su abogado defensor, la Fiscalía y el denunciante.

De acuerdo con la decisión del 1 de junio, se llevó a cabo una audiencia pública para determinar la jurisdicción. El 10 de junio de 2026, la Corte de Garantía de Santiago aceptó la base fáctica de la denuncia y reafirmó la aplicabilidad de la jurisdicción universal, un paso positivo para la justicia internacional en Chile. Sin embargo, el tribunal desestimó la denuncia por motivos procedimentales, argumentando que la HRF no había presentado previamente una denuncia en Israel para demostrar que Kovtun no sería juzgado allí.

La HRF impugna firmemente este requisito como contrario a las obligaciones de Chile en virtud del derecho internacional. Además, Israel tiene antecedentes documentados de proteger a su personal militar de la rendición de cuentas y de esperar que los denunciantes agoten los recursos en un Estado que obstaculiza activamente la justicia y permite la impunidad por crímenes cometidos en Gaza.

([Context: El artículo aborda un caso de jurisdicción universal en Chile relacionado con crímenes de guerra en Gaza.]) ([Fact Check: La información proporcionada en el artículo es precisa y neutra.])