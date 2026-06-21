Si alguien puede atrapar a Wyndham Clark en el Abierto de Estados Unidos de 2026…

SOUTHAMPTON, N.Y. — El rugido se escuchaba desde mucho más arriba del green 14, reverberando a través de la calle de golf y llegando hasta el icónico club Shinnecock Hills, donde el agudo sonido hizo que todos se detuvieran. Fue el más fuerte del día, tal vez el más fuerte de la semana, y solo podía significar una cosa.

Scottie Scheffler finalmente había hecho sentir su presencia en el Abierto de Estados Unidos.

Lo que hizo que la multitud de Nueva York rugiera tarde el sábado por la tarde fue lo que hizo que el propio Scheffler soltara su propio rugido. Un birdie en el chip desde 65 pies y de repente Scheffler mostraba el tipo de emoción feroz que ha reservado para ganar campeonatos importantes. Un puño violento, un grito y un repentino salto en su paso que había estado ausente.

“Hemos estado luchando durante tres días”, dijo Scheffler en ese momento. “Así que robar un golpe allí al menos es un sentimiento bastante bueno”.

Siguió el punto culminante del hoyo 14 con otro birdie en el 15, un putt de 12 pies que entró con la confianza que tiene el golpe de Scheffler, que en ocasiones ha faltado. Scheffler hizo un puño nuevamente. Un birdie fácil en el 16 después de golpear un madera 3 alta al aire a 15 pies lo convirtió en tres seguidos y de repente, en un día donde aparentemente cada jugador retrocedió, un día donde Shinnecock finalmente mostró sus verdaderos colores, Scheffler hizo su carga inevitable y fue uno de solo dos jugadores que pudieron marcar una ronda bajo par.

“Prefiero estar liderando”, dijo Scheffler. “Podría estar 7 golpes atrás y podría estar 3 golpes atrás. No sé qué va a ser”.

Mientras Scheffler golpeaba el green tras su ronda, Wyndham Clark hizo su propio movimiento, luchando por pars difíciles en los últimos nueve hoyos hasta que envió una madera 3 alta en el aire de Long Island en el 16 de la misma manera que lo había hecho Scheffler. Clark, sin embargo, hizo el putt de águila corto y al final del día mantenía una histórica ventaja de seis golpes camino a la última ronda del domingo.

“Es extremadamente desafiante por ahí”, dijo Scheffler. “Voy a necesitar una ronda realmente buena mañana si voy a intentar atrapar a Wyndham”.

Clark no será atrapado fácilmente, no solo por su ventaja aparentemente insuperable, sino también porque ya ha estado en esta posición antes, con una ventaja aún menor, y completó el trabajo. En 2023, contuvo a Scheffler, entre otros, en el Club de Campo de Los Ángeles después de compartir el liderato de 54 hoyos. Hay una experiencia y una comodidad ahí que no estaban presentes cuando ganó su primer major.

“Definitivamente estoy mucho más seguro y creo que puedo hacerlo. Diría que en el ’23 todavía había dudas. No necesariamente dudas, pero no lo había hecho, así que había muchas incógnitas”, dijo Clark. “Ahora que lo he hecho, sé que puedo hacerlo, y puedo hacerlo de nuevo”.

Sin embargo, no se puede confundir lo que representa la presencia de Scheffler en la clasificación y en el grupo final. Eminente, no exactamente como lo hizo Tiger Woods en su apogeo, pero con la fuerza más sólida que hemos visto desde entonces. Si hay alguien que puede borrar una ventaja de seis golpes, que puede hacer lo que parecía imposible en la tarde de Southampton mientras Clark nunca perdía su impulso, es Scheffler.

No es el único que espera rastrear a Clark: otros tres jugadores están 1 bajo par mientras que otros cuatro están en par, pero Scheffler es el único que podría tener la potencia para hacerlo. También ayudará que, mientras Clark intenta mantener una de las mayores ventajas que hemos visto en la historia reciente de los principales campeonatos, Scheffler estará justo allí junto a él, agregando presión a la proximidad.

“Scottie es el mejor jugador del mundo, y probablemente jugará muy bien. Siempre lo hace, pero es agradable tener una ventaja de seis golpes sobre él”, dijo Clark.

Todo el año, el No. 1 del mundo ha estado hirviendo mientras su juego no le ha fallado pero tampoco ha podido devolverlo a la victoria desde su primer evento de la temporada en Palm Springs. Scheffler ha predicado paciencia y ha rechazado el relato de que hay algo mal en su juego. Sus resultados, a pesar de cero victorias, han presentado siete entre los diez mejores y nunca han bajado de un empate en el puesto 24. Incluso sin una victoria, Scheffler ha sido capaz de proporcionar prueba y testimonio de su increíble consistencia.

“Siento que este año he estado lo que describiría como cerca”, dijo Scheffler a principios de semana. “Los márgenes son tan pequeños en este juego”.

El sábado, parecía que los márgenes eran tan pequeños como habían sido durante toda la semana en Shinnecock. La última ronda probablemente nos dará la edición más difícil de este campo que hemos visto esta semana en términos de configuración. El viento estará en calma, pero se espera que la USGA finalmente permita que el lugar juegue tan firme y difícil como lo ha hecho en el pasado. Y si Scheffler busca esperanza en una remontada, la realidad es que nadie prospera cuando es difícil más que él. Su juego está construido para resistir y destacarse, pero ahora es él quien tiene que perseguir.

“Todo está en manos de Wyndham, realmente. Si juega una ronda de golf muy sólida mañana, si hace par o 1-over o 2-over, va a ganar el torneo de golf”, dijo Xander Schauffele, que está a 1 bajo par.

El domingo, Scheffler dará vuelta a una página cargada de significado. Cumple 30 años y pisará el tee de salida con la oportunidad de ganar el Grand Slam de su carrera. Es notable que este momento haya llegado tan rápido, creado en el lapso de solo cuatro años por la notable racha de Scheffler en la cima del deporte.

“Creo que es apropiado entender lo que está en juego. He trabajado realmente duro durante mucho tiempo para tener la oportunidad de ganar torneos de golf y campeonatos importantes”, dijo Scheffler. “Creo que comprender el momento y dar lo mejor de ti creo que es parte del proceso. Queremos estar en estas posiciones. Por eso practicamos y jugamos, para tener la oportunidad de ganar torneos de golf, y eso es lo que es mañana”.

La montaña que Scheffler tiene que escalar el domingo es más empinada que nunca. Sin embargo, si alguien puede lograr lo que parece ser una tarea hercúlea, es él. Si lo logra, no solo será una remontada sin precedentes; será histórica.