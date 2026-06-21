JD Vance llega a Suiza para unirse a Kushner y Witkoff en una nueva ronda de negociaciones con Irán

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El vicepresidente JD Vance aterrizó en Suiza el domingo temprano para ayudar a lanzar una nueva ronda de negociaciones con Irán, mientras la administración Trump presiona para lograr un acuerdo duradero luego de un alto el fuego firmado recientemente.

Vance llegó poco antes de las 6 am hora local y se espera que se una a los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para las conversaciones.

Los funcionarios suizos confirmaron el sábado que la delegación iraní había llegado y viajaba a Bürgenstock, donde se espera que tengan lugar las conversaciones.

Las conversaciones estaban inicialmente previstas para el viernes, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza anunció que las negociaciones previstas con Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán habían sido pospuestas.

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También se espera que el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, participe en las conversaciones, según Axios.

Las negociaciones se producen días después de que Trump firmara un memorando de entendimiento (MOU) con Irán tras la cumbre del G7 en el Palacio de Versalles. El acuerdo estableció un alto el fuego de 60 días y esbozó un marco para negociaciones más amplias entre los dos países destinadas a poner fin al conflicto.

En una publicación de Truth Social el sábado, Trump advirtió que Estados Unidos podría imponer peajes en el Estrecho de Ormuz si las negociaciones no logran producir un acuerdo duradero antes de que expire el alto el fuego.

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Antes de partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland, Vance dijo que un viaje exitoso implicaría establecer el marco para futuras negociaciones.

“Creo que el número uno es simplemente organizar las cosas de la manera correcta y establecer la estructura real de las negociaciones”, dijo.

“De la forma en que vamos a hacer esto, vamos a tener un nivel principal de liderazgo político en la cima”, continuó. “Y luego, obviamente, el equipo técnico se quedará en el terreno”.

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Vance dijo que esperaba permanecer en Suiza uno o dos días.

El vicepresidente también adelantó algunos de los temas que se espera se discutan durante las negociaciones.

“Creo que es de esperar que estemos avanzando en la cuestión nuclear, avanzando en la cuestión del alto el fuego en el Líbano”, dijo.

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“Esas son las dos grandes cosas en las que creo que nos vamos a centrar”, continuó. “Estoy seguro de que los iraníes también tendrán temas que les gustaría discutir”.

Vance dijo que las condiciones en el Líbano habían mejorado a pesar de los renovados enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

“A pesar de los titulares, las cosas están mejorando allí”, afirmó, aunque reconoció que la violencia esporádica sigue siendo un desafío en la región.

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El vicepresidente dijo que el objetivo es evitar una mayor escalada y preservar el alto el fuego.

“El gran problema es que alguien disparará y luego alguien responderá”, dijo Vance. “Sólo hay que detener los disparos durante el tiempo suficiente para que se mantenga el alto el fuego”.

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Pakistán también anunció que el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Jefe del Ejército Syed Asim Munir participarían en discusiones a nivel técnico en Suiza.

Brittany Miller de Fox News Digital contribuyó a este informe.