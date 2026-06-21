Copa Mundial Argentina vs Austria 2026: los centros de fanáticos del norte de Texas vibran antes del inicio de Messi

Afuera de Argentina 163 es donde los aficionados argentinos se están animando para el partido del lunes contra Austria.

Para sorpresa de nadie, hay cierta manía por Messi aquí después de su triplete en Kansas City la semana pasada. No obstante, los fanáticos argentinos están emocionados de ver cómo se desempeña aquí en Arlington.

Perspectiva local:

El sábado por la tarde el café Jorg’s Viena estaba lleno. El restaurante austriaco en Plano es un lugar para que los fanáticos prueben el sabor de casa mientras visitan la Copa Mundial de la FIFA.

Rick Grunbaum y Katherine Steinberger nacieron en Viena, Austria, pero ahora llaman hogar al norte de Texas.

Ambos se conocieron en el club austriaco que reúne a los austriacos en la zona del DFW.

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Profundizar más:

“Lo que se puede esperar son nuestros colores nacionales. Austria tiene rojo y blanco en la bandera, por lo que no se ve nada más que rojo y blanco. Por supuesto, algunas personas se presentarán con pantalones de cuero y otras probablemente traerán otras cosas austriacas con ellas”, dijo Hubert Zajicek, cónsul honorario de Austria en Dallas.

Austria ganó su primer partido de la Copa del Mundo, pero también lo hizo Argentina, con Lionel Messi dando un espectáculo con un triplete en Kansas City. Argentina 163 en Euless se viste de blanquiazul. Varias personas que conocimos aterrizaron en Dallas el sábado por la mañana y se dirigieron directamente al restaurante argentino.

FOX 4 preguntó ¿qué podemos esperar de los fanáticos argentinos?

El otro lado:

“Honestamente, sea como sea. O celebramos jugar contra Messi o vencer a Messi, así que será una celebración de cualquier manera. Muchos cánticos, mucha cerveza”, dijo Steinberger.

¿Qué sigue?