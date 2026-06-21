Nuevos rumores de la NBA revelan a Collin Gillespie, contrato con los Suns y límite salarial actualizado antes de la agencia libre de 2026

Después de una gran temporada 2025-26, se informa que el armador Collin Gillespie regresará con los Phoenix Suns antes de la agencia libre.

Según Shams Charania de ESPN, Gillespie tiene la intención de firmar un contrato de cuatro años por valor de 48 millones de dólares con Phoenix.

Sus agentes negociaron un acuerdo con los ejecutivos de los Suns después de que las oficinas centrales se volvieron elegibles para hablar con sus propios agentes libres el domingo, según Charania.

Se proyecta que Phoenix estará $4 millones por debajo de la línea del impuesto de lujo de $200,5 millones después de fichar a Gillespie, a través de Yossi Gozlan de Third Apron.

Estaba en camino de llegar a la agencia libre sin restricciones este verano antes del acuerdo contractual informado.

Gillespie inicialmente no fue reclutado en el draft en 2022 antes de firmar un contrato bidireccional con los Denver Nuggets. No jugó durante la temporada 2022-23 y no pudo forjar un papel consistente en la rotación de Denver durante su campaña 2023-24.

El ex destacado de Villanova finalmente firmó otro acuerdo bidireccional con los Suns en 2024, pero también quedó fuera de su rotación para comenzar la siguiente temporada.

Aún así, Gillespie se mostró prometedor hacia el final del año 2024-25 antes de establecerse como una pieza clave de la ofensiva de Phoenix la temporada pasada.

En 80 juegos durante su campaña 2025-26, promedió 12,7 puntos, 4,6 asistencias, 4,1 rebotes y 1,2 robos por juego, el máximo de su carrera, mientras lanzaba un 41,8 por ciento desde el campo.

Gillespie brilló desde detrás del arco, lanzando un 40,1 por ciento en triples y realizando 7,2 tiros de larga distancia por partido. Terminó el año con 232 triples, empatado en el séptimo lugar entre todos los jugadores.

Los Suns tenían un rating neto de más-3.7 con Gillespie en la cancha durante la temporada regular en comparación con un rating neto de -2.2 con él en la banca (a través de NBA.com).