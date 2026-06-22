Scaloni de Argentina dice que rompe aguas el juego fragmentado

ARLINGTON, Texas — El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que los recién implementados descansos para hidratarse en la Copa Mundial de la FIFA hacen que el partido sea fragmentado, dando a veces al equipo más débil una ventaja en la segunda parte de la mitad.

“No hay partidos fáciles, especialmente en la fase de grupos”, dijo Scaloni a los periodistas el domingo. “Históricamente, pero ahora también con el formato de 48 equipos, la fase de grupos siempre ha sido dura. Ahora con las condiciones del calor y la pausa para la hidratación. El juego se para constantemente, tal vez eso le da una mano al equipo más débil porque tiene tiempo para arreglar las cosas. Tienen tiempo para adaptarse.

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“Al final, se hace para tener más tiempo, pero fragmenta el juego. Son cuatro cuartos y en el entretiempo tenemos sólo tres minutos para hablar con los jugadores entre la entrada y la vuelta”. [on the field]. Pero ya está hecho”.

La FIFA agregó descansos de tres minutos para hidratarse en cada partido de la Copa Mundial de este verano como un nuevo enfoque para el bienestar de los jugadores. Los descansos se producen a mitad de cada tiempo y se implementan en cada partido, independientemente de las condiciones climáticas.

“El concepto de ‘cuatro periodos’ es real. Entre el momento en que los jugadores llegan y se van, sólo tenemos tres minutos y medio en el entretiempo para hablar con ellos”, añadió Scaloni. “Así es como se hace, y aquí estamos. Cualquier plan que tenga en mente puede cambiar en función de lo que suceda durante esos 22 o 23 minutos. Tenemos jugadores de ataque en el campo, además de nuestras opciones en el banquillo. Buscamos soluciones, las mismas cosas que harías durante un entretiempo normal.

“Tal vez me engañé cuando mencioné que beneficia al equipo más débil, también ayuda al lado atacante a hacer correcciones. Se siente extraño adaptarse a esto. Con el tiempo, se convertirá en la norma, como cualquier otra mejora. Por ahora, se siente inusual porque el flujo está muy interrumpido. Intentamos analizar y hacer ajustes. Los partidos se desarrollan de diferentes maneras, incluso solo en la primera mitad. Estoy seguro de que mejorará”.

A pesar de que se implementaron como medida de seguridad para los jugadores, algunos fanáticos han comenzado a abuchear los descansos para hidratarse en ciertos estadios, especialmente aquellos en climas donde las condiciones no se consideran lo suficientemente extremas como para justificarlos.

Argentina se prepara para enfrentar a Austria el lunes por la tarde en el AT&T Stadium, ingresando al partido después de triunfar 3-0 contra Argelia en su primer partido de la Copa Mundial 2026.

Austria también tiene actualmente tres puntos después de vencer a Jordania por 3-1 en su primer partido del Grupo J.