¿El plan de Iraq para detener a Mbappé? Pedir jugar con 3 porteros

Kylian Mbappé superó a Pelé en la lista de goleadores de la Copa del Mundo e se acerca más al récord de goles total para el torneo. Además, Mbappé también estableció el récord de goles del equipo nacional de Francia.

Todo esto en solo su primer partido de la Copa del Mundo de este torneo.

Detener al ganador del Trofeo de la Bota de Oro 2022 parece casi imposible.

El entrenador de Iraq, Graham Arnold, – encargado de frenar a Mbappé y a los finalistas de la Copa del Mundo 2022 Francia el lunes en el segundo partido del Grupo I – tuvo una idea que podría haber funcionado.

“Le pregunté si podíamos jugar con tres porteros”, dijo Arnold riendo el domingo. “Pero dijeron que no”.

El Mbappé de 27 años, que juega para el Real Madrid, tiene otro hito que alcanzar contra Iraq antes de dar un patadón. Jugando ya en su tercera Copa del Mundo y siendo campeón en 2018, Mbappé jugará su partido internacional número 100 para Francia.

“Siempre es un placer poder jugar en la selección nacional”, dijo Mbappé en una conferencia de prensa repleta dentro del vestuario de los Philadelphia Eagles de la NFL. “No hay nada más grande que la selección nacional. Cien, eso es histórico. Sobre todo cuando se trata de la Copa del Mundo”.

Podría superar al entrenador y ex capitán Didier Deschamps (103 apariciones como mediocampista) si Francia llega lejos en este torneo. A menos que se lesione, Mbappé podría superar el récord de 145 apariciones del guardameta Hugo Lloris con Les Bleus.

Mbappé, uno de los dos hombres en anotar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo, anotó sus goles 13° y 14° en la victoria 3-1 de Francia en la apertura del torneo contra Senegal. Esos fueron sus goles 57° y 58° jugando internacionalmente, igualando y superando a Olivier Giroud por ser el máximo goleador de la rica historia de Francia.

El segundo gol de Mbappé contra Senegal rompió el empate con Pelé en la lista de la Copa del Mundo.

Los 14 goles de Mbappé en la Copa del Mundo incluyen dos en este torneo; ocho en 2022, cuando ganó el trofeo de la Bota de Oro como máximo goleador; y cuatro en 2018.

Mbappé está empatado con Gerd Müller de Alemania en el cuarto lugar de la lista histórica de goles en la Copa del Mundo. Mbappé está a uno de Ronaldo de Brasil y a dos del récord de 16 goles de Miroslav Klose de Alemania y Lionel Messi, quien anotó un hat-trick para Argentina en esta Copa del Mundo.

Con al menos otra década y potencialmente al menos dos Copas del Mundo más por delante, además de los juegos restantes en este evento, el debate ha comenzado a surgir: ¿Podría Mbappé ser considerado el mejor jugador de la Copa del Mundo?