EE. UU., Irán acuerdan plan para acuerdo final y plan para poner fin a operaciones militares en Líbano

Las negociaciones de Estados Unidos e Irán avanzaron durante las conversaciones en Suiza el lunes hacia un acuerdo final en 60 días, incluida la creación de un comité y un mecanismo para poner fin a las hostilidades en Líbano.

“La Cumbre del Lago Lucerna se llevó a cabo en una atmósfera positiva y constructiva. Se ha logrado un progreso alentador, incluida la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas”, según un comunicado conjunto de las partes mediadoras Qatar y Pakistán.

Basándose en un memorando de entendimiento firmado la semana pasada, las partes acordaron establecer un “Comité de Alto Nivel” que proporcionará supervisión política de la mediación. Los negociadores en jefe informarán regularmente al comité y liderarán grupos de trabajo sobre temas nucleares, sanciones y resolución de disputas, según el comunicado conjunto.

Las partes también acordaron establecer una célula de “desconflicto” entre Estados Unidos, Irán y Líbano, facilitada por los países mediadores, para asegurar la terminación completa de las hostilidades militares en Líbano.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, describió las conversaciones como un “gran progreso”, asegurando que Teherán obtuvo lo que describió como exenciones para exportaciones de petróleo y petroquímicos, el levantamiento del bloqueo en sus puertos, la liberación de algunos activos congelados y el lanzamiento de un plan de reconstrucción y desarrollo.

En una publicación del X, Araghchi dijo que el mecanismo de desconflicto recién establecido en Líbano será la “primera prueba real” del acuerdo, subrayando las preocupaciones de que la violencia continua allí pueda amenazar el esfuerzo diplomático más amplio.

El Vicepresidente JD Vance, quien llegó a Suiza el domingo después de retrasar su salida programada el viernes pasado por problemas logísticos, lideró la delegación de Estados Unidos en las conversaciones.

Un diplomático de alto rango de Estados Unidos involucrado en las conversaciones dijo a los periodistas que ambas delegaciones continuaban comprometidas y esperaban que las discusiones continuaran durante toda la noche, rechazando informes de que Irán había abandonado las negociaciones.

“Hemos tenido discusiones sólidas sobre todos los elementos del acuerdo nuclear. Planeamos seguir trabajando en cada uno de estos temas y utilizar el trabajo de hoy como punto de partida para futuras conversaciones técnicas”, dijo el funcionario estadounidense.

“Los temas de discusión han incluido aclarar algunos de los mensajes confusos de Irán sobre el Estrecho y construir mecanismos de desconflicto para garantizar que el Estrecho permanezca completamente abierto. También hemos trabajado en mecanismos de desconflicto y en la aplicación del alto el fuego en el sur de Líbano”, dijo el funcionario.

Según el memorando, ambas partes acordaron reabrir el Estrecho de Ormuz sin peaje durante al menos 60 días y poner fin a todas las hostilidades, incluidas las de Líbano, donde ha persistido el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

Las negociaciones continuaron bajo una nube de tensiones crecientes. Los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán anunciaron el sábado que cerrarían nuevamente el Estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

El ejército de Estados Unidos negó esas afirmaciones, declarando que la vía fluvial seguía abierta y que “Irán no controla el Estrecho de Ormuz”. La agencia de noticias Tasnim de Irán reportó que las autoridades iraníes mantendrían cerrado el estrecho hasta lograr un alto el fuego en Líbano y se levantaran las sanciones a las ventas de petróleo iraní.

Trump más tarde escribió en Truth Social que “Irán debe detener inmediatamente a sus PROXIES bien pagados en Líbano para evitar problemas”, refiriéndose a Hezbollah, el grupo militante respaldado por Irán en Líbano.

“Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte nuevamente, ¡¡¡solo que más fuerte!!!” escribió Trump.

El domingo anterior, Vance expresó optimismo sobre las negociaciones a pesar de la última amenaza de Irán de cerrar el estrecho.

También restó importancia al impacto de la violencia en Líbano, diciendo que se había logrado progreso hacia el fin de las hostilidades allí. “Estas cosas siempre son un poco complicadas”, dijo.

A pesar de la amenaza de posible acción militar de Trump, Vance dijo que el presidente de Estados Unidos “nos pidió iniciar una nueva etapa para transformar nuestra relación con el pueblo de Irán”.

Vance también dijo que los negociadores estaban enfocados en asegurar el stock de uranio enriquecido de Irán para hacer “efectivamente imposible” que Teherán reconstruya su programa nuclear. Agregó que Estados Unidos retiene un importante poder económico si Irán no cumple con el acuerdo.

Se espera que las discusiones técnicas continúen en el resort BÃ¼rgenstock durante toda la semana, mientras las partes trabajan hacia un acuerdo final en 60 días.

– Información de Contexto: Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están teniendo lugar en un contexto de tensiones crecientes en la región, incluidos los enfrentamientos en Líbano y el cierre del Estrecho de Ormuz. – Verificación de Datos: Las afirmaciones de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán sobre el cierre del Estrecho de Ormuz fueron negadas por el ejército de Estados Unidos, señalando que la vía fluvial seguía abierta.