Future Lady Farmers aprenden baloncesto y voleibol en campamentos de equipo

Tariah Brown, a la derecha, defiende contra Syndey Starks durante un ejercicio individual en el campamento de baloncesto femenino de Farmersville High School el martes 9 de junio en Farmersville Arena. Foto de David Wolman / C&S Media

Por David Wolman

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LaToya Ellis, entrenadora principal de baloncesto femenino de primer año de Farmersville, ha pasado las últimas semanas reintroduciéndose en la comunidad, donde fue una destacada guardia de Lady Farmers de 1992 a 1995 antes de pasar a jugar colegiadamente en la Universidad de Baylor.

Ellis llevó a ocho jugadores del equipo universitario junior de Farmersville a un campamento de baloncesto en la Universidad Estatal del Sureste de Oklahoma del 3 al 5 de junio, cuando las Lady Farmers compitieron contra equipos con hasta 13 jugadores.

La semana pasada, Ellis se presentó a los aspirantes más jóvenes al baloncesto en Farmersville ISD. Un total de 38 jugadoras de baloncesto de cuarto a noveno grado asistieron a un campamento de tres días en Farmersville Arena del 9 al 11 de junio.

Regate, tiro, manejo del balón, rebotes y pases fueron algunos de los ejercicios en los que trabajaron y recibieron instrucciones de Ellis, la entrenadora asistente Makenzie West y las jugadoras de baloncesto del equipo universitario Lady Farmer, Sadee Mathews, Southern Sanders, Kali Phillips, Kenzie Lair y Zoei Simpkins.

“Quería que supieran quién soy como entrenador”, dijo Ellis. â€”Una de las chicas pensÃ³ que yo seria malo. Tengo una personalidad amigable fuera del entrenamiento. Básicamente estaban allí para aprender algunas habilidades de baloncesto y socializar con sus amigos”.

Ellis agregó que las niñas mayores también trabajaron en contraataques 3 contra 2 y 2 contra 1, mientras que las campistas más jóvenes estaban más entusiasmadas con los juegos de Dribble Knockout.

“Querían hacer eso todo el día”, dijo. â€œFue una gran experiencia. Los niños parecían pasar un buen rato. Aprendieron algunas habilidades y se divirtieron mucho”.

Hubo tanta diversión en el aire la semana anterior cuando más de 90 campistas que ingresaban a cuarto a octavo grado participaron en un campamento de voleibol, que también se llevó a cabo en Farmersville Arena.

Los campistas recibieron instrucción de West, el entrenador Richard Fetty, el entrenador en jefe de Lady Farmers, Arian May, y los ex jugadores de Farmersville High School, Reese Fetty, Rendi Fetty, Gracie Campbell y Jenson McTee.

May dijo que el propósito del campamento era que todos mejoraran sus habilidades y su coeficiente intelectual en el voleibol, pero lo más importante era que se entusiasmaran con el deporte. A los campistas se les enseñaron ejercicios y habilidades que necesitarán a medida que avancen hacia la escuela intermedia y, finalmente, la escuela secundaria.

“Creo que a los niños siempre les encanta el torneo de final de campamento”, dijo. “Les gusta mostrar sus nuevas habilidades y competir”.

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