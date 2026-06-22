Yankees activan a Austin Wells de IL después de 2 semanas de ausencia

NUEVA YORK – Los Yankees de Nueva York activaron a Austin Wells de la lista de lesionados de 10 días el domingo después de que el receptor se perdiera dos semanas debido a dolores de cabeza cervicales.

Wells se perdió 12 juegos y tuvo tres juegos de rehabilitación de ligas menores con Triple-A Scranton/Wilkes Barre. Logró 2 de 12 en esos juegos, pero también pasó tiempo trabajando en algunas cosas con los entrenadores.

Wells está bateando .166 con cuatro jonrones y siete carreras impulsadas en 47 juegos en su tercera temporada completa como receptor titular de Nueva York y dijo que sentía presión en la parte superior de su cabeza y dolores de cabeza. Antes de ir a la lista de lesionados el 7 de junio, Wells no tuvo hits en sus últimos 13 turnos al bate y 1 en sus últimos 18.

Selecciones del editor

1 Relacionado

“Ojalá sea un buen reinicio y pueda colocarlo en un buen lugar porque obviamente cuando está bien ofensivamente puede ser un contribuyente importante para nosotros, especialmente tener presencia en la parte inferior de la alineación”, dijo el manager Aaron Boone antes de que los Yankees concluyeran una serie de tres juegos con Cincinnati. “Así que necesitamos llevarlo allí y, con suerte, esto será algo que le ayude a adaptarse”.

Wells recibió un backswing de la máscara de Jesús Sánchez de Toronto el 19 de mayo, pero no estaba claro si eso causó su lesión.

Wells debutó con los Yankees el 1 de septiembre de 2023 y el ex seleccionado de primera ronda bateó .224 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas en sus primeras dos temporadas.

Los Yankees optaron por mantener al bateador derecho Ali Sánchez como suplente de Wells y enviaron a JC Escarra a Triple-A luego de la derrota del sábado por 10-2. Escarra podría regresar a los Yankees pronto ya que Boone dijo que Sánchez está cerca de estar en la lista de paternidad.

Escarrá está bateando .188 en 32 juegos, mientras que Sánchez tiene 5 de 16 en ocho juegos.

Cole retrasó un día hasta el lunes en Detroit

Gerrit Cole, cuyo inicio se retrasó un día para darle a la rotación de Nueva York un día extra de descanso, dijo que se siente bien físicamente y comenzará el lunes en Detroit.

Cole tiene marca de 2-1 con efectividad de 2.57 en cinco aperturas desde que regresó de una cirugía de reconstrucción del ligamento del codo el 22 de mayo contra Tampa Bay. Cole se perdió 569 días antes de regresar y realizó 90 lanzamientos, la mayor cantidad de la temporada, el martes cuando permitió dos carreras y tres hits en seis entradas durante una victoria por 12-2 sobre los Medias Blancas.