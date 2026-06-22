Aliado de Burnham revela plan ambicioso para revertir décadas de privatización

El gobierno de Andy Burnham debería revertir 40 años de privatización con un plan a largo plazo para tomar el control de las empresas de servicios públicos en quiebra, emitiendo “bonos a cambio de acciones” y estableciendo competidores estatales, según un nuevo plan para el “Manchesterismo”.

El documento de política “El Estado Productivo” se publica el lunes cuando Burnham llega a Westminster para jurar como diputado por Makerfield. Se espera ampliamente que busque entrar en el número 10 para reemplazar a Keir Starmer en cuestión de semanas.

Su autor, Mathew Lawrence, quien está cerca de Burnham y ha trabajado con él en su pensamiento sobre el control público de los servicios, está publicando el documento con Mainstream, el grupo laborista que ha sido el vehículo de las ambiciones de liderazgo de Burnham.

Miatta Fahnbulleh, la exministra que ha estado asesorando a Burnham en política, lo calificó como “una importante contribución al debate sobre cómo arreglar esto, entregar el cambio que la gente está pidiendo a gritos y comenzar a reconstruir nuestra economía quebrada”.

Lawrence dijo que el ensayo imagina “un estado que posee, invierte y provee para hacer la vida más asequible, una política que recupera el control de los fundamentos de una vida decente: agua limpia, energía barata, hogares cálidos, transporte confiable, construido y dirigido por instituciones que rinden cuentas al público”.

El papel, que lleva el subtítulo Un Marco para el Manchesterismo, criticó la larga tendencia de privatización de servicios públicos y dice que está en el corazón de los problemas de crecimiento y productividad del Reino Unido debido a la pérdida de control sobre lo básico que encarece la vida.

Aunque el ensayo, y Burnham mismo, no abogan por la nacionalización generalizada que probablemente costaría cientos de miles de millones, argumenta a favor de un marco para una mayor intervención estatal para proteger al público de costos exorbitantes y de asumir la factura de empresas privadas en quiebra.

Lawrence, director del thinktank Common Wealth, redactó el ensayo de forma independiente de Burnham inspirado en parte por sus argumentos y agenda, y buscando proporcionar un marco para la renovación nacional.