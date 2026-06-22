Argentina vs. Austria: Copa del Mundo: vista previa, predicciones y alineaciones

Argentina resumes its 2026 World Cup campaign on Monday when it takes on Austria at AT&T Stadium in Arlington, Texas.
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Argentina reanuda su campaña en la Copa Mundial 2026 el lunes cuando se enfrente a Austria en el estadio AT&T de Arlington, Texas.
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Lionel Messi and La Albiceleste arrive in strong form after a 3–0 win over Algeria in their opener, where Messi scored a hat trick and equalled Miroslav Klose as the joint all-time leading World Cup scorer on 16 goals.
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Lionel Messi y la Albiceleste llegan en buena forma después de una victoria por 3-0 sobre Argelia en su primer partido, donde Messi anotó un triplete e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador conjunto de todos los tiempos de la Copa Mundial con 16 goles.
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Austria also impressed in its opening match against Jordan, winning 3–1 thanks to goals from Romano Schmidt, an own goal from Yazan Al-Arab and a late Marko Arnautović penalty.
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Austria también impresionó en su primer partido contra Jordania, ganando 3-1 gracias a los goles de Romano Schmidt, un gol en propia puerta de Yazan Al-Arab y un penalti tardío de Marko ArnautoviÄ‡.
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Both sides will be looking to take another step toward the knockout stages in Texas, with quality across the pitch setting up what promises to be a competitive encounter.
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Ambos equipos buscarán dar un paso más hacia las etapas eliminatorias en Texas, con calidad en todo el campo preparando lo que promete ser un encuentro competitivo.
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Argentina vs. Austria Score Prediction
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Predicción del marcador Argentina vs.Austria
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Messi to Break Record
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Messi batirá récord
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While Austria is likely to provide a sterner test than Algeria, Argentina still looks to have too much quality—particularly in the final third.
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Si bien es probable que Austria suponga una prueba más dura que Argelia, Argentina todavía parece tener demasiada calidad, especialmente en el último tercio.
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The match also gives Lionel Messi a chance to make history by moving closer to becoming the greatest goalscorer in World Cup history. Throughout his career, the Barcelona legend and current Inter Miami star has consistently delivered on the biggest stages, and after his standout performance against Algeria, it is hard to back against him doing it again.
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El partido también le da a Lionel Messi la oportunidad de hacer historia al acercarse a convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. A lo largo de su carrera, la leyenda del Barcelona y actual estrella del Inter Miami ha tenido resultados consistentes en los escenarios más importantes, y después de su destacada actuación contra Argelia, es difícil estar en contra de que vuelva a hacerlo.
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That said, Austria has quality of its own in key areas. Its defense, led by David Alaba, will not be easy to break down, while Marcel Sabitzer has the ability to change a game in an instant and Romano Schmid offers creativity and dribbling that can trouble Argentina’s backline.
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Dicho esto, Austria tiene calidad propia en áreas clave. Su defensa, encabezada por David Alaba, no será fácil de derribar, mientras que Marcel Sabitzer tiene la capacidad de cambiar un juego en un instante y Romano Schmid ofrece creatividad y regate que pueden causar problemas a la línea defensiva de Argentina.
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- Magic Messi: Lionel Messi was everywhere against Algeria. Not only did he score a hat trick, but he also made the second-most passes into the final third for Argentina, behind only Enzo Fernández, while adding three defensive contributions. He remains decisive, and Austria will likely find it difficult to contain him.
- Head to head: Argentina and Austria have met three times in history, with each side recording one win and one draw. However, their most recent meeting came back in 1990.
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- Messi mágico: Lionel Messi estuvo en todas partes contra Argelia. No sólo anotó un triplete, sino que también hizo la segunda mayor cantidad de pases al último tercio para Argentina, sólo detrás de Enzo Fernández, además de sumar tres contribuciones defensivas. Sigue siendo decisivo y probablemente a Austria le resultará difícil contenerlo.
- Cara a cara: Argentina y Austria se han enfrentado tres veces en la historia, y cada equipo registró una victoria y un empate. Sin embargo, su encuentro más reciente se remonta a 1990.
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Prediction: Argentina 2–1 Austria
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Predicción: Argentina 2-1 Austria
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Argentina Predicted Lineup vs. Austria
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Scaloni is expected to be forced into just one change for the Austria match.
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Se espera que Scaloni se vea obligado a realizar un solo cambio para el partido contra Austria.
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Gonzalo Montiel was forced off at halftime in the win over Algeria with an injury. While the issue is not believed to be serious, Argentina is unlikely to take any risks this early in the tournament, which should open the door for Nahuel Molina to come into the starting lineup at right back.
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Gonzalo Montiel tuvo que abandonar el partido en el descanso ante Argelia por una lesión. Si bien no se cree que el problema sea grave, es poco probable que Argentina corra riesgos tan temprano en el torneo, lo que debería abrir la puerta para que Nahuel Molina entre en la alineación titular como lateral derecho.
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Elsewhere, he is expected to keep the same defense and midfield that started against Algeria, but there could be changes in attack.
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Por lo demás, se espera que mantenga la misma defensa y el mismo mediocampo que comenzó contra Argelia, pero podría haber cambios en el ataque.
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Nicolás González could be rewarded with a start after coming off the bench to provide an assist, replacing Thiago Almada on the left flank. Up front, Lautaro Martínez struggled against Algeria and was substituted shortly after halftime, so Julián Álvarez could come into the starting XI.
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Nicolás González podría verse recompensado con una titularidad tras salir del banquillo para dar una asistencia, sustituyendo a Thiago Almada en la banda izquierda. En la delantera, Lautaro Martínez tuvo problemas contra Argelia y fue sustituido poco después del descanso, por lo que Julián Álvarez pudo entrar en el once inicial.
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Argentina predicted lineup vs. Austria (4-3-3): E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, González; Messi, Álvarez.
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Alineación prevista de Argentina vs. Austria (4-3-3): E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, González; Messi, Álvarez.
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Austria Predicted Lineup vs. Argentina
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Alineación prevista de Austria vs.Argentina
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Like Argentina, Austria also has a concern at right back, with Stefan Posch a major doubt after suffering a broken jaw. While surgery is not required, he is likely to be protected, with Konrad Laimer—usually used in midfield—expected to fill in at fullback.
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Al igual que Argentina, Austria también tiene preocupaciones en el lateral derecho, con Stefan Posch como gran duda tras sufrir una fractura de mandíbula. Si bien no se requiere cirugía, es probable que esté protegido, y se espera que Konrad Laimer, generalmente utilizado en el mediocampo, sustituya al lateral.
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In midfield, RB Leipzig pair Nicolas Seiwald and Xaver Schlager are expected to keep their places, potentially operating just behind No. 10 Carney Chukwuemeka.
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En el mediocampo, se espera que la pareja del RB Leipzig, Nicolas Seiwald y Xaver Schlager, mantengan sus lugares, potencialmente operando justo detrás del número 10, Carney Chukwuemeka.
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Up front, Saša Kalajdžić started against Jordan but was replaced at halftime by Marko Arnautović, with the veteran now in contention to lead the line.
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En la delantera, SaÅ¡a KalajdÅ¾iÄ‡ fue titular contra Jordan, pero fue sustituido en el descanso por Marko ArnautoviÄ‡, con el veterano ahora en la contienda por liderar la línea.
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Austria predicted lineup vs. Argentina (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdžić.
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Alineación prevista de Austria vs. Argentina (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; KalajdÅ¾iÄ‡.
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¡Elige tu once inicial para la Copa Mundial!
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What Time Does Argentina vs. Austria Kick Off?
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¿A qué hora comienza el Argentina vs. Austria?
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- Location: Arlington, Texas, United States
- Stadium: AT&T Stadium
- Date: Monday, June 22
- Kick-off Time: 1 p.m. ET / 10 a.m. PT / 6 p.m. BST
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- Ubicación: Arlington, Texas, Estados Unidos
- Estadio: Estadio AT&T
- Fecha: lunes 22 de junio
- Hora de inicio: 1 p.m. ET / 10 a.m. PT / 6 p.m. BST
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How to Watch Argentina vs. Austria on TV, Live Stream
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Cómo ver Argentina vs.Austria por televisión, transmisión en vivo
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País
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Locutores
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Estados Unidos
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FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
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Canadá
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Aplicación TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS, RDS
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Reino Unido
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BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 5 en vivo
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México
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ViX México
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