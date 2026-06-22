Mbappé abierto a futura mudanza a la MLS

Kylian Mbappé reveló que está abierto a unirse a la MLS en el futuro, después de que David Beckham le hiciera la pregunta. El jugador de 27 años actualmente busca ganar su segundo Mundial con Francia, y aún no ha ganado ningún trofeo con el Real Madrid después de dos temporadas con Los Blancos. A pesar de no ganar ningún título, Mbappé ha marcado muchos goles para los gigantes de LaLiga desde su traslado desde el Paris Saint-Germain. Mbappé terminó la temporada 2025-26 (incluida la Copa del Mundo de Clubes) con 49 intervenciones en goles en 47 apariciones en todas las competiciones (43 goles, seis asistencias), uno más de lo que logró la temporada pasada (48). El francés está disfrutando su tiempo en Estados Unidos para el Mundial, y no cerró la puerta a un posible traslado a la MLS en el futuro. “Por supuesto, la cultura es diferente a la nuestra en Europa, y siempre me ha gustado eso, el hecho de que la gente tenga ambiciones sin límites y no tenga miedo de expresarlo”, dijo Mbappé. “¿Vendré aquí al final de mi carrera? No lo sé. David Beckham me lo pregunta a menudo. Veremos, pero es un país que me gusta y estoy feliz de estar aquí”. Varios nombres importantes se han unido a la MLS en la última década, incluido Lionel Messi, quien llevó al Inter Miami a la gloria de la MLS Cup el año pasado. Jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Beckham han jugado en equipos de la MLS, y se ha rumoreado que Casemiro podría unirse al Miami este verano.