Argentina y Austria se enfrentan en Dallas por la Copa Mundial de la FIFA 2026: canal de televisión, opciones de transmisión y hora de inicio

El 2026 Copa Mundial de la FIFA continúa el lunes, con el Estadio de Dallas albergando otro partido con muchos fanáticos aportando energía para apoyar a sus equipos mientras una de las principales estrellas del fútbol busca un nuevo récord goleador en la historia de la Copa Mundial.

Argentina y Austria se enfrentarán en el norte de Texas en un enfrentamiento de la fase de grupos. Sentado atado encima Grupo J con tres puntos cada uno, si el partido no termina en empate, el ganador se asegurará un lugar en la ronda eliminatoria.

El inicio en Arlington está programado para el mediodía. Aquí hay un desglose completo de cómo puedes captar la acción.

Copa Mundial de la FIFA 2026: el entusiasmo aumenta para Argentina vs. Austria en Dallas 03:33

Cómo ver Argentina vs.Austria

Dónde: Estadio de Dallas (Estadio AT&T), Arlington, Texas

Cuándo: 12 p.m. hora central

En TV: FOX y Telemundo (idioma español)

Streaming: FOX One y Peacock (idioma español)

Las perspectivas del Mundial de Argentina

Argentina es el ganador más reciente de la Copa Mundial de la FIFA y se llevó la gloria a casa en 2022. Antes de eso, Argentina ganó la copa en 1978 y 1986.

Otros siete países han ganado la copa: Brasil, Alemania, Italia, Francia, Uruguay, Inglaterra y España. Brasil tiene la mayor cantidad de títulos, con cinco victorias, mientras que Inglaterra y España tienen uno cada uno. Francia y Uruguay tienen dos títulos cada uno, mientras que Alemania e Italia tienen cuatro cada uno.

Argentina llega triunfante al partido tras derrotar a Argelia por 3-0 hace menos de una semana en Kansas City. Antes de eso, también dominaron en partidos amistosos contra Mauritania, Zambia, Honduras e Islandia.

Lionel Messi #10 de Argentina celebra marcar el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia. Michael Steele/Getty Images



Los ávidos fanáticos del fútbol probablemente estarán ansiosos por ver al delantero estrella La actuación de Lionel Messi los lunes. Messi, que también juega en el Inter Miami CF de la Major League Soccer, es el máximo goleador de la selección argentina y es conocido por los récords que ha establecido a lo largo de su expansiva carrera.

Messi, que cumplirá 39 años esta semana, bien podría hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA. Durante el partido inaugural contra Argelia, Messi anotó su gol número 16 en la Copa del Mundo como parte de un triplete, igualando el récord establecido por Miroslav Klose.

Un gol más establecería un nuevo récord.

Las perspectivas de Austria para el Mundial

Austria aún no ha ganado un título de la Copa Mundial de la FIFA, pero el equipo tiene mucha historia en el campo; Austria se ha clasificado en un total de ocho ocasiones. Lo más lejos que ha llegado Austria fue el tercer puesto en 1954, en la quinta copa en Suiza. Antes de eso, Austria llegó al cuarto lugar en la segunda copa de su historia en 1934, celebrada en Italia.

Para la copa de 2026, Austria ha tenido un buen comienzo, derrotando a Jordania por 3-1 en San Francisco hace menos de una semana. El equipo también ganó todos menos uno de sus amistosos previos al torneo; el único partido amistoso que no ganaron fue el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina.

David Alaba #8 de Austria celebra después del partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Austria y Jordania. Elysia Su/Fotos de ISI/Fotos de ISI vía Getty Images



El equipo de Austria está capitaneado por David Alaba, un central condecorado del Real Madrid en La Liga que también ha tenido mucho éxito con el Bayern de Múnich. Es elogiado por su versatilidad en el campo, lo que le permite trabajar tanto en defensa como en el mediocampo.