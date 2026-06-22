Mundial 2026: Cómo ver Messi, Argentina vs.Austria gratis

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El primer puesto del Grupo J del Mundial podría quedar asegurado después del choque entre Argentina y Austria de esta tarde.

Ambos equipos llegan al partido de hoy con tres puntos tras victorias absolutas en sus primeros partidos. Los otros dos equipos del grupo, Argelia y Jordania, tienen cero puntos. Por eso, un equipo podría ganar el grupo con los resultados de hoy.

Argentina tuvo un buen comienzo con la estrella Lionel Messi registrando su primer triplete en la Copa del Mundo para una victoria por 3-0. La Albiceleste puede avanzar a los dieciseisavos de final con una victoria hoy, y puede ganar el Grupo J con una victoria combinada con una victoria o un empate de Argelia.

Argentina vs.Austria: que saber Qué: Copa Mundial de la FIFA 2026, fase de grupos

Copa Mundial de la FIFA 2026, fase de grupos Cuando: 22 de junio, 13:00 hora del Este

22 de junio, Dónde: Estadio AT&T (Arlington, Texas)

Estadio AT&T (Arlington, Texas) Canal: FOX (inglés), Telemundo (español)

FOX (inglés), Telemundo (español) Transmisión: DIRECTV (pruébalo gratis)

Por otro lado, Das Team puede hacerse con el Grupo J si gana y Jordania gana o empata contra Argelia. Al igual que Argentina, también pueden avanzar a los dieciseisavos de final con una victoria.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre Argentina vs. Austria en la Copa del Mundo 2026.

Hora Argentina vs Austria

El partido Argentina vs. Austria en la Copa del Mundo está programado para comenzar a la 1 pm ET hoy, 22 de junio.

Cómo ver Argentina vs Austria gratis

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Más cobertura sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026

Calendario del Mundial de Argentina

Fecha y hora ellos se opondrán canal de televisión 16 de junio Argelia (Resultado: Argentina 3Argelia 0) 22 de junio, 13:00 hora del Este Austria (Copa del Mundo – Grupo J) ZORRO 27 de junio, 10 p.m. hora del este Jordania (Copa del Mundo – Grupo J) ZORRO

Calendario del Mundial de Austria

Fecha y hora ellos se opondrán canal de televisión 17 de junio Jordania (Resultado: Austria 3Jordania 1) 22 de junio, 11 p.m. hora del Este Argentina (Copa del Mundo – Grupo J) ZORRO 27 de junio, 10 p.m. hora del este Argelia (Copa del Mundo – Grupo J) FS1

Lista de Argentina para el Mundial Porteros: Juan Musso

Gerónimo Rulli

Emiliano Martinez Defensores: NicolÃ¡s Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina Centrocampistas: Lenandro Desfiles

Rodrigo De Paul

ValentÃ­n Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Thiago Almada

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández Hacia adelante: JuliÃ¡n Ãlvarez

Lionel Messi (capitán)

Nico González

Giuliano Simeone

Nico Paz

JosÃ© Manuel LÃ³pez

Lautaro Martinez Plantilla del Mundial de Austria Porteros: Alejandro Schlager

Florian Wiegele

Patricio Pentz Defensores: David Affengruber

Kevin Danso

Stefan Posch

David Alaba (capitán)

Philipp Lienhart

Peillip Mwene

Alejandro Prass

Marco Friedl

Michael Svoboda Centrocampistas: Xavier Schlager

Nicolas Siewald

Marvel Sabizer

Florian Grillitsch

Carney lo recogió

Romano Schmid

Konrad Laimer

Patricio Wimmer

Pablo Wanner

Alessandro Schöpf Hacia adelante: Marko Arnautovic

Michael Gregoritsch

Sasa Kalajdzic

Por qué el New York Post busca Trust Post

Este artículo fue escrito por Angela Tricarico, reportera de Commerce Streaming para Post Wanted Shopping, Page Six y Decider.com. Angela mantiene a los lectores actualizados con ofertas fáciles de usar e información sobre cómo ver sus equipos deportivos, programas de televisión y películas favoritos en todos los servicios de transmisión. Angela no solo prueba y compara los servicios de transmisión sobre los que escribe para asegurarse de que los lectores obtengan los mejores precios, sino que también es una superfan especializada en la intersección de compras, tecnología, deportes y cultura pop. Cuando no escribe (o mira) televisión, películas y deportes, también se mantiene al tanto de los perfumes subestimados de Bath & Body Works y prueba auriculares. Antes de unirse a Decider y The New York Post en 2023, escribió sobre streaming y tecnología de consumo en Insider Reviews.