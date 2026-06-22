Mundial 2026: Cómo ver Messi, Argentina vs.Austria gratis

El primer puesto del Grupo J del Mundial podría quedar asegurado después del choque entre Argentina y Austria de esta tarde.
Ambos equipos llegan al partido de hoy con tres puntos tras victorias absolutas en sus primeros partidos. Los otros dos equipos del grupo, Argelia y Jordania, tienen cero puntos. Por eso, un equipo podría ganar el grupo con los resultados de hoy.
Argentina tuvo un buen comienzo con la estrella Lionel Messi registrando su primer triplete en la Copa del Mundo para una victoria por 3-0. La Albiceleste puede avanzar a los dieciseisavos de final con una victoria hoy, y puede ganar el Grupo J con una victoria combinada con una victoria o un empate de Argelia.
Argentina vs.Austria: que saber
- Qué: Copa Mundial de la FIFA 2026, fase de grupos
- Cuando: 22 de junio, 13:00 hora del Este
- Dónde: Estadio AT&T (Arlington, Texas)
- Canal: FOX (inglés), Telemundo (español)
- Transmisión: DIRECTV (pruébalo gratis)
Por otro lado, Das Team puede hacerse con el Grupo J si gana y Jordania gana o empata contra Argelia. Al igual que Argentina, también pueden avanzar a los dieciseisavos de final con una victoria.
Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre Argentina vs. Austria en la Copa del Mundo 2026.
Hora Argentina vs Austria
El partido Argentina vs. Austria en la Copa del Mundo está programado para comenzar a la 1 pm ET hoy, 22 de junio.
Cómo ver Argentina vs Austria gratis
Si no tiene cable o antena, necesitará un servicio de transmisión de TV en vivo para transmitir la Copa del Mundo de forma gratuita.
DIRECTV es nuestro servicio favorito para ver deportes en vivo gratis. Ahora mismo puedes aprovechar una prueba gratuita de cinco días antes de ahorrar $30 en tu primer mes. Recomendamos el Elección plan, que incluye FOX, FS1 y Telemundo como parte de sus más de 125 canales.
Más cobertura sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026
Calendario del Mundial de Argentina
|Fecha y hora
|ellos se opondrán
|canal de televisión
|16 de junio
|Argelia (Resultado: Argentina 3Argelia 0)
|22 de junio, 13:00 hora del Este
|Austria (Copa del Mundo – Grupo J)
|ZORRO
|27 de junio, 10 p.m. hora del este
|Jordania (Copa del Mundo – Grupo J)
|ZORRO
Calendario del Mundial de Austria
|Fecha y hora
|ellos se opondrán
|canal de televisión
|17 de junio
|Jordania (Resultado: Austria 3Jordania 1)
|22 de junio, 11 p.m. hora del Este
|Argentina (Copa del Mundo – Grupo J)
|ZORRO
|27 de junio, 10 p.m. hora del este
|Argelia (Copa del Mundo – Grupo J)
|FS1
Lista de Argentina para el Mundial
Porteros:
- Juan Musso
- Gerónimo Rulli
- Emiliano Martinez
Defensores:
- NicolÃ¡s Tagliafico
- Gonzalo Montiel
- Lisandro Martínez
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
Centrocampistas:
- Lenandro Desfiles
- Rodrigo De Paul
- ValentÃn Barco
- Giovani Lo Celso
- Exequiel Palacios
- Thiago Almada
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
Hacia adelante:
- JuliÃ¡n Ãlvarez
- Lionel Messi (capitán)
- Nico González
- Giuliano Simeone
- Nico Paz
- JosÃ© Manuel LÃ³pez
- Lautaro Martinez
Plantilla del Mundial de Austria
Porteros:
- Alejandro Schlager
- Florian Wiegele
- Patricio Pentz
Defensores:
- David Affengruber
- Kevin Danso
- Stefan Posch
- David Alaba (capitán)
- Philipp Lienhart
- Peillip Mwene
- Alejandro Prass
- Marco Friedl
- Michael Svoboda
Centrocampistas:
- Xavier Schlager
- Nicolas Siewald
- Marvel Sabizer
- Florian Grillitsch
- Carney lo recogió
- Romano Schmid
- Konrad Laimer
- Patricio Wimmer
- Pablo Wanner
- Alessandro Schöpf
Hacia adelante:
- Marko Arnautovic
- Michael Gregoritsch
- Sasa Kalajdzic
Por qué el New York Post busca Trust Post
Este artículo fue escrito por Angela Tricarico, reportera de Commerce Streaming para Post Wanted Shopping, Page Six y Decider.com. Angela mantiene a los lectores actualizados con ofertas fáciles de usar e información sobre cómo ver sus equipos deportivos, programas de televisión y películas favoritos en todos los servicios de transmisión. Angela no solo prueba y compara los servicios de transmisión sobre los que escribe para asegurarse de que los lectores obtengan los mejores precios, sino que también es una superfan especializada en la intersección de compras, tecnología, deportes y cultura pop. Cuando no escribe (o mira) televisión, películas y deportes, también se mantiene al tanto de los perfumes subestimados de Bath & Body Works y prueba auriculares. Antes de unirse a Decider y The New York Post en 2023, escribió sobre streaming y tecnología de consumo en Insider Reviews.