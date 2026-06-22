Cómo Dillards Sobrevivió a la Masacre de Grandes Almacenes.

Entre la revolución del comercio electrónico y la pandemia, la última década ha parecido un evento de extinción para los centros comerciales y sus anclajes de tiendas por departamentos. Empresas que han perdido su brillo, tropezado o simplemente desaparecido (por ejemplo, Lord & Taylor) incluyen muchas marcas que alguna vez se pensó que eran nombres de oro sólidos “para siempre” – Saks, Macy’s, J.C. Penney – además de una larga lista de regionales antaño sólidas como Filene’s, Field’s y Burdine’s.

Los ganadores que salen de este oscuro periodo incluyen a dos leyendas muy diferentes que resulta que son de la misma región del mismo estado, en el corazón de América. Walmart y Dillard’s fueron fundadas en pueblos pequeños en el oeste de Arkansas. Ambas son empresas públicas.

La épica historia de Walmart está bien documentada. Desde una modesta tienda de variedades en 1950, la empresa – cuyos descendientes del fundador continúan controlando aproximadamente el 45% de las acciones – ahora opera casi 11,000 puntos de venta en todo el mundo generando ingresos anuales (últimos 12 meses) de más de $700 billones. La capitalización de mercado de Walmart ahora supera el $1 billón. Se dice que alrededor de ocho centavos de cada dólar de compra gastado en los Estados Unidos van a una caja registradora de Walmart.

La historia de Dillard’s es similar aunque menos grandiosa, pero de una forma notable. Fundada en 1938 con una inversión inicial de $8,000, la empresa opera en la actualidad 272 tiendas en el sur de Estados Unidos, desde Florida hasta Texas y Arizona, con ventas anuales para el año fiscal que terminó el 31 de enero de $6.2 mil millones. Los descendientes de la familia Dillard controlan aproximadamente el 40% de las acciones con derecho de voto y dirigen la empresa día a día.

Lo sorprendente es que a finales del año pasado, después de un largo y pronunciado aumento en su precio de las acciones, la capitalización de mercado de Dillard’s alcanzó un excesivo $11 mil millones. Eso le dio una sólida relación “P/S” (capitalización de mercado dividida por ingresos anuales, una métrica de inversión popular) de alrededor de 1.7, más del doble del promedio para minoristas de ropa públicamente cotizados como Abercrombie & Fitch, según FullRatio, una plataforma de investigación de datos de inversión.

En comparación, la relación P/S de Macy’s, después de cuatro años de ventas en declive, es actualmente una anémica 0.3. (Walmart es aún más bajo en 0.2, pero su modelo de negocio se parece más a una tienda de comestibles de rotación rápida que a una casa de moda).

Lo que hace que Dillard’s sea un destacado y una curiosidad minorista es que, en los últimos 15 años fiscales, las ventas anuales de la compañía apenas han variado. Las ventas en el año fiscal 2012 fueron de $6.4 mil millones. En el año fiscal más reciente, 2026, fueron de $6.6 mil millones.

En un solo año, 2021 – en plena crisis de Covid-19 – las ventas descendieron por debajo de los $6.3 mil millones. En el extremo superior, los ingresos aún no han cruzado la marca de los $7 mil millones. El promedio de 15 años: $6.5 mil millones, esencialmente una línea plana con poco o ningún crecimiento. La misma tendencia casi de línea plana se muestra en muchas otras métricas financieras.

A primera vista, los datos de la empresa parecen el registro de una compañía atrapada en una rutina. Pero cuando se profundiza en los detalles, se descubre que durante los seis años completos desde que comenzó la pandemia, la reserva de efectivo de Dillard’s casi se cuadruplicó a más de $1 mil millones. Para ser justos, esto incluye un acuerdo de $104 millones recibido de una disputa bancaria. Incluso sin él, la pila ha crecido más de tres veces.

Su margen bruto también ha estado en el nivel, oscilando en los últimos años entre $2.6 mil millones y $3 mil millones.

¿Cómo es posible todo esto? Solo para mantenerse al día con el Índice de Precios al Consumidor durante los últimos 15 años, Dillard’s tendría que estar mostrando ingresos hoy de alrededor de $9.5 mil millones, no $6.5 mil millones.

Sin embargo, a pesar de todos los vientos en contra, la compañía logró guardar $1 mil millones. Y, para colmo, la compañía abrió recientemente una nueva tienda por departamentos de servicio completo en Dayton, Ohio, reemplazando a un anclaje de centro comercial de Macy’s.

La respuesta a “cómo” es lo que los inversionistas y gestores de dinero quieren saber, pero al parecer, preguntar a los Dillards es un ejercicio de frustración. Los miembros de la familia son conocidos por proteger ferozmente los detalles de sus vidas privadas, y son reservados cuando se trata de hablar de negocios.

En la mayoría de las empresas públicas, la gerencia está ansiosa por presumir de las brillantes estrategias que emplearon para obtener toda esa prosperidad. En el caso de Dillard’s, la compañía proporciona copias de informes trimestrales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores con comentarios impresos, y poco más.

“Seguimos enfocándonos en motivar a nuestro cliente con novedades en nuestra gama de mercancías,” escribió el CEO William Dillard en el informe del primer trimestre de la compañía. No es de extrañar que en la comunidad de inversiones la compañía haya ganado el apodo de Dullard’s.

La compañía no realiza conferencias de prensa sobre ganancias y es conocida por no devolver las llamadas de los analistas o la prensa. Pero decodificar los balances revela que Dillard’s invierte su efectivo sabiamente, mantiene estrictos controles de inventario y crea una experiencia de tienda tradicional en lugar de llamativos nuevos trucos. Los clientes aman a Dillard’s.

En un informe reciente en RetailDive.com, el experto en desarrollo de centros comerciales Nick Egelanian resumió a esta peculiar compañía como “de lejos la mejor gestionada y más relevante (y exitosa) tienda de moda operando hoy en día.”

Ese éxito también se ha convertido en algo de un techo ya que los pocos analistas que siguen la acción ahora están divididos entre recomendaciones de compra o venta. A pesar de todas las cosas positivas, es posible que el precio de las acciones se haya vuelto tan alto que los inversionistas ya no vean mucho potencial alcista a corto plazo. La acción paga un dividendo, pero el rendimiento al precio de la acción actual es de menos de un cuarto de uno por ciento.

Para aquellos que se preocupan por tales cosas, Dillard’s es un caso ejemplar de por qué algunas compañías son mejor administradas por descendientes de los fundadores que prestan atención al negocio (y protegen sus legados familiares) en lugar de escuchar las seductoras llamadas de los gerentes de capital privado y los capitalistas de riesgo.

Dillard’s es conocido en sus mercados por su enfoque constante en el cliente y un estudio de caso para la noción de que el lento y constante todavía gana la carrera.