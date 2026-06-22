Colombia vs RD Congo: Vista previa, alineaciones previstas y dónde ver

Colombia buscará asegurar su lugar en la fase de eliminación de la Copa del Mundo cuando se enfrenten a la República Democrática del Congo en Guadalajara.

Una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca en su primer partido de la Copa del Mundo desde 2018 vio a Colombia tener un excelente comienzo en una campaña en la que esperan al menos igualar su carrera a los cuartos de final en 2014.

Colombia ganó su grupo en camino a los últimos ocho hace 12 años y asegurarían el Grupo K con una victoria si Portugal no logra vencer a Uzbekistán.

Pero la prioridad inicial será asegurar la clasificación para los octavos de final por tercera vez en tantas apariciones en el torneo.

La República Democrática del Congo probablemente no facilitará esa hazaña.

El equipo africano, compitiendo en la Copa del Mundo como la República Democrática del Congo por primera vez después de haber perdido los tres partidos de grupo como Zaire en 1974, obtuvo su primer punto al empatar 1-1 con Portugal en su primer partido.

Yoane Wissa hizo historia al marcar el primer gol de la República Democrática del Congo en la Copa del Mundo, su cabezazo ganando una parte de los puntos después de que Joao Neves le diera la ventaja a Portugal.

Aunque sus esperanzas de progresar pueden depender principalmente de su último partido de grupo con Uzbekistán, la actuación de la República Democrática del Congo contra Portugal ha elevado la confianza de que pueden obtener otro resultado sorpresa frente a Colombia.

Y el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, sabe que no pueden dar nada por sentado mientras intentan sellar su lugar en los últimos 32.

“Nuestro próximo rival juega más en transición, con balones largos y contraataques,” dijo Lorenzo. “Será un partido muy difícil para nosotros.”

Noticias del equipo para Colombia contra la República Democrática del Congo: No hay preocupaciones de lesiones nuevas para ninguno de los equipos después de sus primeros partidos.

[Context: Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en un partido clave de la Copa del Mundo.] [Fact Check: Hasta la publicación de este artículo, las declaraciones del entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, son exactas y no ha habido cambios significativos en los equipos.]