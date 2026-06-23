"¡Esto es genial!" Niños del norte de Texas caminan junto a Messi, Argentina, durante la entrada a la Copa del Mundo

Un niño afortunado del norte de Texas pudo salir del túnel con Lionel Messi antes del partido de la Copa Mundial de Argentina en el norte de Texas, y ni siquiera supo que estaría cerca de Messi hasta justo antes de que entraran al campo.

Los niños del norte de Texas apoyan a Messi

“¡Esto es tan genial!”

Los escoltas de los jugadores se levantaron a las 4 am para los ensayos generales esta mañana, pero no sabían con quién caminarían hasta que se alinearon junto a los jugadores en el túnel.

Escuché a los profesores decir ‘pónganse en dos filas'”, le dijo Cruz Melo a Peyton Yager de FOX 4. “Terminé al frente y…”

“Entonces salió. Caminó a mi lado y le tendí la mano, él la sostuvo y ¡salimos!”. dijo Cruz Melo.

Messi establecería el récord de la Copa Mundial de más goles de todos los tiempos en la victoria de Argentina por 2-0, anotando sus goles número 17 y 18 en el torneo.

“¡Este es el mejor día de todos!”

Reylan Ignatius también fue uno de los niños seleccionados para caminar junto a Argentina el lunes.

“Le choqué los cinco”, le dijo Reylan a Yager. “¡Alguien nos dijo que nos oliéramos las manos y olía a perfume!”

Reylan salió junto a Lisandro Martínez y estaba más que feliz de estar al lado de la estrella argentina.

El padre de Reylan, Jeffrey, estaba entre la multitud, tomando fotografías que él y su hijo nunca olvidarán.

Jeffrey y Reylan Ignacio

Argentina regresará al estadio de Dallas para su último partido de la fase de grupos el sábado 27 de junio para enfrentarse a Jordan.