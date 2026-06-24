Lionel Messi recibe una nueva estatua de 85 pies, incluso más alta que la escultura india derribada

Lionel Messi ya debe haberse acostumbrado a los homenajes de gran tamaño a su grandeza, pero los fanáticos siguen encontrando formas más grandiosas de reconocer sus logros.

La leyenda argentina cumple 39 años el miércoles, dos días después de hacer más historia en la Copa Mundial al romper el lunes el récord de goles de todos los tiempos del exdelantero alemán Miroslav Klose en el torneo con sus goles 17 y 18 en la victoria por 2-0 sobre Austria.

En Cutral Col, un pueblo remoto de la Patagonia, Messi fue honrado con (literalmente) el monumento más grande a su grandeza hasta el momento. Artistas locales revelaron una estatua de 26 metros (85 pies) de la leyenda del fútbol. Su parecido tal vez sea cuestionable, pero su gran tamaño (incluye 70 toneladas de acero) es suficiente para maravillarse.

Sin embargo, no es la primera vez que Messi es replicado en una estatua de gran tamaño, y la última vez las cosas no salieron según lo planeado.

La estatua de Messi de 70 pies en la India

Messi completó una gira promocional por India en diciembre junto a sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, por varias ciudades. Uno de los aspectos más destacados del evento “GOAT Tour” de tres días fue una estatua de Messi producida localmente en Calcuta, Bengala Occidental, que medía una enorme altura de 21,3 metros (70 pies).

Construida en el transcurso de 27 días, se informó que era la estatua más grande de un futbolista jamás creada, pero fue precisamente su tamaño lo que provocó que las autoridades locales ordenaran su remoción a principios de este mes.

“Encontrada la estatua de la leyenda del fútbol argentino [to be] “No es seguro”, afirmó el legislador del estado de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee. “Hemos notado que la estatua se balancea con el viento”.

Según se informó, las autoridades estaban evaluando ubicaciones alternativas para su reensamblaje, pero ahora se ha develado una estatua aún más grande en honor de Messi, esta vez mucho más cerca de casa.

La famosa estatua de Lionel Messi en la India ha sido retirada ðŸ˜³ La estatua será retirada y reubicada temporalmente, ya que la ubicación actual no era lo suficientemente estable ðŸ˜… pic.twitter.com/7qfDD9DfBM – ESPN FC (@ESPNFC) 1 de junio de 2026

La Patagonia esculpe la estatua de Messi más alta hasta el momento

Lionel Messi fue honrado con una estatua de 85 pies en un pueblo rural de la Patagonia. La prensa asociada

Cutral Co es un pueblo productor de petróleo que nunca ha atraído tanta atención como otras comunidades patagónicas rodeadas de pintorescos lagos y montañas.

Sin embargo, desde que se inauguró la estatua el 16 de junio para conmemorar el partido inaugural de la Copa Mundial de Argentina, Cutral Co ha visto un aumento en los visitantes.

El escultor local de la estatua, Aldo Beroisa, de 61 años, ha diseñado dinosaurios gigantes y monumentos a los héroes de la independencia de su país. Esta escultura, sin embargo, ha creado un nuevo tipo de expectación.

“Él es el embajador natural de Argentina. Para mí fue muy importante, no sólo como artista sino como argentino”, dijo Beroisa, de 61 años, a The Associated Press.

La estatua, que tardó 18 meses en completarse, representa a Messi cayendo de rodillas sobre el césped del estadio Lusail en Qatar durante la final de la Copa del Mundo 2022 después de que Gonzalo Montiel sellara la victoria de Argentina por 4-2 sobre Francia y coronara al país campeón mundial.

La estatua también representa a Messi agarrando la camiseta de Argentina con una mano y apuntando al cielo con su dedo índice, como suele hacer cuando marca un gol, en homenaje a su difunta abuela.

Los homenajes a Messi durante este Mundial no terminan ahí.

Un mural recién pintado en la pared de un estacionamiento en un suburbio de Buenos Aires, que mide alrededor de 20 pies de ancho y 18 pies de alto (seis metros por 5,5 metros), está acompañado por los nombres de 1.300 de sus fanáticos, que viajaron desde pueblos vecinos para escribir sus nombres.

“Una locura… muchas gracias a todos, a la gente que lo apoyó, que pasó y que sigue pasando”, dijo Messi en un vídeo enviado a los creadores.

El artista Leonel García tardó un total de 18 días en pintar el mural y está inspirado en un gesto que hizo Messi durante un partido amistoso tras el triunfo de Argentina en Qatar, cuando parecía relajado y parecía estar disfrutando del partido.

“Este es un mural que no hice yo solo. Más allá de que lo pinté yo, lo hicieron más de 1.300 personas”, dijo García a The Associated Press. “Messi trae alegría al país… Messi une a todos… y el mural también lo hace, porque aquí se reúne gente de todas partes, de todas las clases sociales y de todos los sectores políticos”.

Información de Associated Press contribuyó a este informe.