Estrella de la NFL George Kittle dice que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce está cerca

Familia es todo para Taylor y Travis, por lo que los VIP incluyen automáticamente a sus respectivos padres y hermanos. Presumiblemente, el padrino Jason Kelce también comparte al menos dos hijas en edad de florista, Wyatt y Elliotte, con su esposa Kylie Kelce, aunque dependiendo de cuándo sea el gran día, la pequeña hermana Bennett también podría crecer en el papel. (Por desgracia, el bebé Finnley probablemente tendrá que quedarse dormido esta vez).

Veremos cuáles de los compañeros de equipo de Travis son elegidos, pero él fue padrino en la boda de 2022 del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, con Brittany Mahomes, así que al menos un chico del equipo de fútbol debería estar allí, además del entrenador Andy Reid. También tiene un leal grupo de amigos que ha estado cultivando desde sus días en Cleveland Heights, por lo que esa despedida de soltero centrada en golf y cerveza será genial.

En cuanto a la novia, la amiga de la infancia Abigail Anderson ha permanecido como un pilar en la vida de Taylor. Y, aunque su famoso grupo ha evolucionado a lo largo de los años, Selena Gomez sigue formando parte del círculo íntimo de regalo de masa madre.

Tampoco es difícil imaginar a alguien cercano a la pareja siendo ordenado y oficiando la ceremonia, aunque no estamos apostando por Flavor Flav.

Y, sumémoslo a la lista, alguien debe estar pendiente de los planes de viaje de Niall Horan esta primavera.