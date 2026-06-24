Mundial 2026: Entrada tonta, mala reacción – Jude Bellingham en fila con Carlos Queiroz

Bellingham, de 22 años, se convirtió en el jugador inglés más joven en alcanzar 50 partidos internacionales en Boston, pero no pudo ayudar a los Tres Leones a aprovechar su primera victoria por 4-2 sobre Croacia.

Ghana pasó largos períodos en posición defensiva y finalmente logró mantener a raya al equipo de Tuchel.

Bellingham, que fue expulsado por usar lenguaje soez y abusivo cuando jugaba para el Real Madrid en febrero, quiso restar importancia al incidente.

“Para ser honesto, fue justo cuando hice una entrada tonta”, dijo Bellingham.

“Estaba tratando de ganar el balón, seguí un poco y atrapé al muchacho. Hablé con él después, y luego su banco saltó tratando de sacarme una tarjeta amarilla.

“Creo que su manager [Queiroz] Acabo de reconocerlo. Obviamente es el que solía estar en el Manchester United, por lo que hay un gran respeto y nada más que una ventaja competitiva para los dos”.

El lugar de Bellingham en el once inicial de Inglaterra estaba lejos de ser seguro antes de que comenzara la Copa del Mundo, y Tuchel dijo que tenía que luchar por su posición.

La relación entre ambos ha sido objeto de escrutinio con frecuencia, y Tuchel describió el comportamiento de Bellingham en el campo durante la derrota del pasado mes de junio ante Senegal como “repulsivo”, un comentario por el que Tuchel se disculpó más tarde.

En noviembre, Tuchel dijo que “revisaría” el comportamiento de Bellingham tras su reacción al ser sustituido durante un partido de clasificación contra Albania.

Bellingham fue titular y marcó contra Croacia antes de ser nombrado jugador del partido en el empate contra Ghana.

Pero después de ganar ese premio le dijo a la BBC: “Para ser honesto, no lo merecía. Probablemente debería haber sido para uno de sus muchachos que defendió tan bien”.

“Tuve un par de momentos pero no pude entrar al juego. Estoy agradecido a quienes votaron”.