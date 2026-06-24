Mock draft de la NBA de la Ronda 2: Apilando los mejores disponi…

El segundo día del draft de la NBA de 2026 comienza el miércoles (8 p.m. ET, ESPN/ABC) con los campeones New York Knicks seleccionando primero con la selección No. 31. El Día 1 presentó a AJ Dybantsa de BYU y a Darryn Peterson de Kansas siendo seleccionados por los Washington Wizards y los Utah Jazz respectivamente. Morez Johnson Jr. fue seleccionado por Dallas en el puesto No. 9, reuniéndolo con el ex-entrenador de Michigan Dusty May, quien fue nombrado entrenador en jefe de los Mavericks el lunes. ¿Qué nos depara el Round 2? Jeremy Woo y Ben Golliver responden algunas de las preguntas más importantes que aún giran en torno al draft de la NBA de 2026, mientras que Woo presenta su draft simulado para el Día 2. ¿Qué equipo está listo para tener una interesante Ronda 2, y qué prospectos poco conocidos podrían convertirse en robos? Las descripciones del draft simulado a continuación provienen de los informes de evaluación de prospectos, encontrados en las clasificaciones de los 100 mejores de Jeremy Woo.

– Context: El contenido habla sobre los eventos de la segunda ronda del draft de la NBA de 2026 y proporciona ejemplos de jugadores seleccionados en el Día 1 junto con análisis y proyecciones para el Día 2. – Fact Check: No se agregó ninguna información adicional, la traducción se realizó respetando las reglas y manteniendo la neutralidad y precisión del contenido original.