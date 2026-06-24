Vida y LARP

A2 aborda el tema del juego de rol en vivo, conocido como LARP, inspirado en juegos de rol de mesa y la ficción de género, surgiendo en Occidente a finales de los años 70 y principios de los 80, popularizándose en lo que entonces era Checoslovaquia después de 1989. Vilma Kadlecová, una de sus pioneras, recuerda cómo ella y un grupo de amigos fundaron la editorial Altar en 1990, decididos a recuperar lo que no hubiera pasado la censura comunista:

“El concepto completo de ‘jugar a ser héroe’, es decir, la idea de que las personas interpreten el papel de figuras ficticias, actuando e improvisando sus historias en su imaginación, vestidos y en la vida real, era completamente ajeno al régimen. Es por eso que incluso cosas aparentemente inofensivas como la fantasía occidental o los juegos no eran bien vistos en Checoslovaquia bajo la normalización.”

El primer juego de rol de Altar, “La guarida del dragón”, se inspiró en Dungeons & Dragons. Se formó lentamente una comunidad, con clubes surgiendo en todo el país, desarrollándose gradualmente en LARP. Kadlecová desde entonces se ha dedicado a la literatura y es una de las escritoras de fantasía y ciencia ficción más celebradas, la Ursula K. Le Guin checa. Su aclamada saga de ocho partes, “Micelio”, aún no ha sido traducida al inglés.

En “Auto-drama”, el crítico teatral de A2, Martin Truhlář, explora las similitudes y diferencias entre el teatro y el LARP. Mientras ambos involucran a un público y espectadores, el teatro marca una clara diferencia entre actores y audiencia, mientras que el LARP fusiona estas dos categorías en una:

“Todos los presentes son, al mismo tiempo, aquellos que actúan, observan y experimentan. Esta es la esencia misma de la experiencia LARP. Al involucrar a todos en el juego, crean juntos la apariencia de un mundo ficticio que solo puede existir mientras todos se lo tomen en serio. Se utilizan dispositivos teatrales como trajes, actuación y accesorios de escenario para ayudar a mejorar la ilusión.”

Truhlář concluye: “Mientras el teatro sigue siendo un lugar de observación e interpretación, el LARP coloca a sus participantes en una situación donde el significado surge directamente de sus decisiones. Ambas formas responden a la misma necesidad de compartir una historia. La diferencia radica en si queremos seguir la historia o experimentarla de primera mano.”

En “Vida prestada”, la editora y profesional de relaciones públicas, Anna Urbanová, se convierte de una escéptica de LARP en una fan, organizadora y miembro de un equipo de escritura de guiones. Praga cuenta con la comunidad de LARP más grande de Chequia, con 400 a 500 personas participando regularmente, aunque algunos eventos han atraído a miles. Urbanová explica que su comunidad se enfoca en la narración y la inmersión, y que sus juegos tienen poco en común con el LARP inspirado en la fantasía y con batallas con armas de madera.

Es importante señalar que la comunidad de Praga se enfoca en la narración y la inmersión, y sus juegos tienen poco en común con la variedad de LARP inspirado en la fantasía y que presenta batallas con armas de madera.

En “Liquidación de cuentas históricas”, Matěj Metelec habla con el historiador Petr Wolmuth sobre lo que motiva a las personas a participar en la recreación de eventos militares. Wolmuth es el editor del libro sobre recreaciones militares en las tierras checas, cubriendo eventos históricos que van desde la Edad Media hasta la colonización de América, pasando por la Segunda Guerra Mundial. Contrariamente a las expectativas de los investigadores, la mayoría de las personas involucradas en la recreación de acciones militares nazis no son neonazis ni personas con puntos de vista de derecha.

En “LARP y política”, Metelec señala que la línea entre los juegos y la vida real se está volviendo cada vez más difusa, por ejemplo, las imágenes de la multitud asaltando el Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en particular el chamán QAnon Jacob Chansley, pudieron haber parecido un gran evento de LARP.

Checoslovaquia en la era de la normalización podría ser vista como un laboratorio para juegos de rol políticos. “No por el contrastante melodrama entre ‘vivir en la verdad’ y ‘vivir en la mentira’, sino por el cínico eslogan ‘ellos fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos’… Sería agradable imaginar que uno podría contrarrestar la LARPización de la política con una politización del LARP. Sin embargo, ha quedado claro durante mucho tiempo que ‘la vida imita al LARP mucho más de lo que el LARP imita la vida’.”

En otros asuntos, A2 comenzó el año con un tema explorando el folclore en la cultura checa y eslovaca actual, y mapeando los esfuerzos posteriores a 1989 para encontrar una auténtica cultura popular después de décadas de explotación como herramienta ideológica del régimen comunista. Y en el problema 4/2026, A2 se basa en el libro de Jack Halberstam “Masculinidad femenina” para mostrar la cultura sáfica, la estética de la literatura queer y formas ‘no saludables’ de masculinidad. Gran parte de la literatura checa reciente que presenta personajes queer es un gesto oportunista en lugar de una verdadera literatura queer, sostiene A2.

Reseña por Julia Sherwood.