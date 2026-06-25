CFTC demanda a Kentucky por acciones de cumplimiento de mercados predictivos; primer estado rojo en enfrentar tal demanda.

El martes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunció que está presentando una demanda contra Kentucky. La acción sigue a la demanda del estado contra las plataformas de mercado de predicción Kalshi y Polymarket, alegando que las compañías estaban operando plataformas de apuestas ilegales.

Kentucky es el noveno estado demandado por la CFTC en la batalla de la agencia para defender lo que dijo que es su jurisdicción exclusiva para regular los mercados de predicción. Front Office Sports fue el primero en informar sobre la demanda del gobierno federal el martes.

“Kentucky es el último estado que intenta cerrar contratos de eventos regulados a nivel federal,” dijo el presidente de la CFTC, Michael Selig, en un comunicado de prensa anunciando la demanda. “Como he prometido consistentemente, la CFTC está firmemente comprometida con mantener su jurisdicción exclusiva sobre los mercados de predicción, y la demanda de hoy contra Kentucky es otro ejemplo de la Comisión protegiendo sus intereses federales.”

Cabe destacar que Kentucky es el primer estado con un fiscal general republicano que es demandado por la comisión. Anteriormente, los únicos estados contra los que la comisión había presentado demandas eran aquellos con fiscales generales demócratas, a pesar de que estados de ambos partidos políticos han ido en contra de las plataformas.

En total, 20 estados están involucrados activamente en litigios contra las plataformas de mercado de predicción. Uno incluso ha pasado a prohibirlas.

Los estados argumentan que tienen derecho a regular estas plataformas debido a sus contratos de eventos relacionados con el deporte, que consideran similares a las apuestas deportivas que regulan. Sin embargo, la CFTC argumenta que estos contratos son swaps, y por lo tanto caen bajo su jurisdicción.

“Kalshi y Polymarket están operando casas de apuestas deportivas ilegales en Kentucky y violando nuestras leyes,” dijo el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, en un comunicado de prensa la semana pasada anunciando la demanda contra las dos empresas.

“Estas corporaciones multimillonarias y sus ficciones legales no pasan la prueba del olfato,” dijo. “Como dijo uno de nuestros líderes legislativos estatales, ‘Si parece un pato y grazna como un pato…”

La oficina de Coleman no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la demanda por parte de la CFTC.

(Divulgación: CNBC y Kalshi tienen una relación comercial que incluye adquisición de clientes e inversión minoritaria.)