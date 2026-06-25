La irreal destrucción del césped de la Casa Blanca por parte de Trump al descubierto

Otro de los proyectos vanidosos del presidente Donald Trump ha dejado una cicatriz desagradable en un monumento emblemático de Washington, DC.

El jardín sur de la Casa Blanca, el sitio destacado de la fiesta del 80 cumpleaños del presidente, albergó el gigante de metal de 600 toneladas apodado “La Garra” para la noche de pelea del cumpleaños de Trump, que arruinó el históricamente prístino césped verde en el proceso.

La Casa Blanca parece casi irreconocible 18 meses después de Trump 2.0. Tom Brenner/REUTERS

Como se puede ver en las fotografías aéreas capturadas el miércoles, los trabajadores llegaron para reparar el césped dañado por el evento UFC Freedom 250 celebrado el 14 de junio.

Los esfuerzos de restauración en el jardín sur han comenzado, con la magnitud de los daños sufridos a la vista. Tom Brenner/REUTERS

Se pueden ver grandes tapetes cubriendo la mayor parte del jardín sur antes de su reubicación planificada, aunque parches de pasto descolorido y tierra se asoman a lo largo de los bordes de los tapetes.

El césped, especialmente cerca de la parte superior de esta foto, luce increíblemente golpeado después del evento UFC del presidente en la Casa Blanca. Tasos Katopodis/Getty Images

ScottsMiracle-Gro, una empresa privada con sede en Ohio dirigida por el director ejecutivo partidario de Trump, James Hagedorn, prometió 1 millón de dólares en “una combinación de apoyo monetario y de productos”, incluidos planes de reubicación, para los esfuerzos de restauración.

â€œEl presidente sabe mucho sobre pasto. Creo que su historia y su pasado con los campos de golf”, dijo Nate Baxter, director de operaciones de la compañía, a Fox Business el 13 de junio. “Fue realmente interesante ver a nuestros científicos turísticos y al presidente Trump hablar sobre cada uno de estos”.

El jardín sur parecía mucho más impecable antes de la fiesta de cumpleaños de la pelea en jaula del presidente, como se ve en esta foto de abril. Anna Moneymaker/Getty Images

El presidente de UFC y antiguo aliado de Trump, Dana White, estimó inicialmente el costo del reemplazo del césped en $700,000 en una declaración al Sports Business Journal en octubre. La UFC había planeado originalmente cubrir la factura de restauración del césped antes de que ScottsMiracle-Gro se ofreciera a pagar la cuenta.

Construcción del “Claw” de Ultimate Fighting Championship (UFC) y del ring de lucha octágono en el jardín sur de la Casa Blanca. Chip Somodevilla/Getty Images

“Este fue uno de los eventos deportivos más grandes e históricos de la historia, y el hecho de que el presidente Trump lo organice en la Casa Blanca es un testimonio de su visión de celebrar el monumental 250 aniversario de Estados Unidos”, dijo anteriormente el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, al Daily Beast cuando se le preguntó si el jardín sur sería restaurado antes del 4 de julio. “Cualquiera que encuentre un problema con eso claramente sufre de una enfermedad grave e incurable conocida como síndrome de trastorno de Trump”.

La “Garra” y el octágono de UFC bloquean casi por completo la vista de la Casa del Pueblo. Kevin Dietsch/Pool vía REUTERS

La cercana Ellipse, que albergó un evento para fanáticos de UFC en el día octogenario de Trump, también sufrió daños similares debido al espectáculo de la noche de pelea, como se ve en las fotografías tomadas a principios de esta semana.

La Elipse al sur de la Casa Blanca recibió un duro golpe después de la fiesta de cumpleaños del presidente. Tom Brenner/REUTERS

Los otros proyectos de vanidad de Trump, como su fallida renovación de la piscina reflectante del Monumento a Lincoln y su demolición del ala este de la Casa Blanca para dar paso a su salón de baile de 600 millones de dólares, han cambiado irrevocablemente la histórica Casa del Pueblo y los monumentos circundantes.

El presidente intentó, y fracasó, colocar su nombre en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Después de que un juez federal ordenara la eliminación de su nombre del local, se erigió una lona permanente frente a la fachada del lugar para ocultar su humillante pérdida.

Una lona cubre la fachada del Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, tras la orden de un juez federal de eliminar el nombre del presidente estadounidense Donald Trump de la institución, en Washington, DC, EE.UU., el 20 de junio de 2026. Daniel Heuer/REUTERS

El desastre causado por la fallida renovación del Reflecting Pool también ha enfurecido al presidente, quien ha culpado de la proliferación de algas y de la cuenca cortada a presuntos vándalos “izquierdistas”. Sin embargo, los documentos gubernamentales obtenidos por The New York Times contradicen las afirmaciones de vandalismo del presidente.