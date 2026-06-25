KOSPI sube más de un 5%, superando brevemente el nivel de 9,000 nuevamente en el repunte de chips después de las ganancias de Micron

KOSPI sube más de un 5%, superando brevemente el nivel de 9,000...

Esta foto, tomada el jueves, muestra la sala de operaciones de Hana Bank en Seúl, ya que las acciones surcoreanas se dispararon más del cinco por ciento en un rally tecnológico impulsado por el informe de ganancias de Micron. Foto de Yonhap

Las acciones surcoreanas se dispararon más del 5 por ciento el jueves, superando brevemente nuevamente el nivel de 9,000 puntos, impulsadas por un rally tecnológico desencadenado por el informe de ganancias de la empresa de chips estadounidense Micron Technology, que superó las expectativas. El won coreano cayó frente al dólar estadounidense.

El índice de precios de las acciones compuestas de Corea (KOSPI) ganó 459,28 puntos, o un 5,42 por ciento, para cerrar en 8,930,30, después de un aumento del 3,26 por ciento el día anterior.

El índice superó brevemente el umbral de los 9,000 puntos, llegando hasta 9,044,04.

Al cerrar en un récord de 9,114,55 el lunes, el KOSPI se ha mantenido en el rango de los 8,000 puntos desde que cayó un 9,99 por ciento el martes.

El índice tuvo un sólido comienzo, con un lado de compara emitido poco después de la apertura del mercado, ya que Micron, el tercer fabricante mundial de chips de memoria, publicó sus resultados trimestrales más fuertes de lo esperado, dejando de lado las preocupaciones sobre la sostenibilidad de un rally de inteligencia artificial (IA).

Micron es un beneficiario importante del auge del gasto en infraestructura de IA junto con Samsung Electronics y SK hynix gracias a la creciente demanda de chips de memoria y memoria de alto ancho de banda (HBM).

El volumen de negociación fue alto, con 449,3 millones de acciones por un valor de 50,4 billones de won (32,7 mil millones de dólares), con más perdedores que ganadores (588 a 289).

Las instituciones compraron un total neto de 3,3 billones de won en acciones, mientras que los extranjeros y particulares vendieron un neto de 819,7 mil millones de won y 2,5 billones de won, respectivamente.

“El sólido informe financiero de Micron impulsó las acciones de semiconductores aquí,” dijo Kim Seok-hwan, un analista de Mirae Asset Securities. “Las acciones de aerolíneas también subieron, ya que el estrecho de Ormuz parecía reabrirse y los precios del petróleo global bajaban”.

Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, subió un 5,29 por ciento hasta los 358,500 won, y SK hynix, el segundo, se disparó un 13,06 por ciento hasta los 2,9 millones de won.

SK Square, la empresa matriz de SK hynix, avanzó un 5,56 por ciento hasta los 1,9 millones de won, y Samsung C&T, que tiene una participación en Samsung Electronics, subió un 7,79 por ciento hasta los 519,000 won.

La aerolínea de bandera surcoreana Korean Air aumentó un 6,4 por ciento hasta los 29,100 won, y Asiana Airlines subió un 6,2 por ciento hasta los 7,710 won.

Las corredurías también estuvieron fuertes, con Samsung Securities subiendo un 3,07 por ciento hasta los 110,800 won y Kiwoom Securities ganando un 7,48 por ciento hasta los 337,500 won.

El won coreano se cotizó a 1,542,7 won por dólar estadounidense a las 3:30 p.m., bajando 0,9 won con respecto a la sesión anterior.

Los precios de los bonos, que se mueven en sentido inverso a los rendimientos, cerraron al alza. El rendimiento de los bonos del Tesoro a tres años bajó 1,5 puntos básicos hasta el 3,757 por ciento, y el rendimiento de los bonos gubernamentales de referencia a cinco años cayó 2,2 puntos básicos hasta el 3,992 por ciento.

[Contexto: Las acciones surcoreanas, especialmente las relacionadas con tecnologías de memoria como Micron Technology, tuvieron un fuerte repunte impulsado por un informe de ganancias positivo.] [Verificación de datos: La información proviene de la Agencia de Noticias Yonhap y es precisa y confiable.]