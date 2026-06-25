La demanda de un denunciante dice que los neurocirujanos dejaron a los pacientes anestesiados y se ignoraron las preocupaciones de seguridad

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Tres ex líderes de servicios quirúrgicos en un hospital de Illinois alegan en una demanda de denunciantes que un neurocirujano se quedó dormido durante la cirugía, los pacientes fueron dejados anestesiados en las mesas del quirófano sin cirujanos presentes y los administradores del hospital tomaron represalias contra los empleados que informaron los incidentes.

La demanda de 18 páginas, presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Winnebago, acusa al OSF Saint Anthony Medical Center en Rockford, Illinois, de ignorar las repetidas quejas sobre la seguridad de los pacientes que involucran a la línea de servicios de neurocirugía del hospital y, en cambio, apuntar a los empleados que expresaron sus preocupaciones.

Según la denuncia, Sofia Gudino, Tina Peppers y Cindamon Proffitt ocupaban puestos de liderazgo responsables de la seguridad del quirófano, el cumplimiento normativo y las operaciones quirúrgicas.

La demanda alega que a partir de finales de 2023, los demandantes se dieron cuenta de “repetidas y peligrosas violaciones de seguridad” relacionadas con casos de neurocirugía. Entre las acusaciones más graves, la denuncia afirma que el 3 de febrero de 2025, dos neurocirujanos dejaron a un paciente bajo anestesia en la mesa de un quirófano durante aproximadamente una hora.

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Alega además que el 17 de abril de 2025, un neurocirujano dejó a otro paciente bajo anestesia durante aproximadamente 37 minutos para asistir a una reunión mientras otro neurocirujano también participaba, dejando “al paciente bajo anestesia sin cirujano presente durante un tiempo significativo”.

Gudino, Peppers y Proffitt alegan que esos incidentes resultaron en una exposición prolongada a la anestesia y prácticas de facturación inadecuadas.

Según la denuncia, “A los pacientes se les cobró de más de forma fraudulenta y poco ética por el tiempo de quirófano, ya que a los pacientes se les cobra por minuto durante los procedimientos de quirófano”.

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La demanda también alega que el 12 de octubre de 2023, el personal de quirófano “observó a un neurocirujano quedarse dormido frente al microscopio quirúrgico” durante un procedimiento. Según la denuncia, Peppers advirtió al director médico del hospital antes de la operación que el procedimiento sería peligroso porque el cirujano había trabajado hasta tarde la noche anterior y ya había completado un día completo de cirugías. Sin embargo, alega la denuncia, se permitió que se llevara a cabo la cirugía.

“A pesar de los repetidos informes, no se iniciaron investigaciones ni se tomaron medidas correctivas y el comportamiento inseguro continuó”, afirma la demanda.

La denuncia también alega no completar los recuentos quirúrgicos, violaciones de técnicas estériles, comportamiento hostil y errático por parte de los neurocirujanos, uso de equipos médicos no aprobados e intimidación de enfermeras que cuestionaron prácticas inseguras.

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Gudino, Peppers y Proffitt afirman que informaron repetidamente sus preocupaciones a través de los informes de incidentes de Midas, la Línea de Integridad de OSF, el personal de recursos humanos, los funcionarios de calidad y seguridad y los altos ejecutivos.

La denuncia alega que los informes incluían preocupaciones de que los cirujanos se negaron a recibir información y tiempos de espera adecuados, ordenaron al personal que se saltara o falsificaran listas de verificación y tuvieron conductas inapropiadas hacia el personal del quirófano.

En lugar de abordar las preocupaciones, los demandantes alegan que se les advirtió que dejaran de presentar informes, se les excluyó de las reuniones, se les despojó de autoridad y se les asignaron tareas adicionales relacionadas con la neurocirugía.

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La demanda afirma que fueron sometidos a hostilidad verbal, intimidación y humillación y que a los empleados que los apoyaban “se les advirtió que permanecieran en silencio”.

La denuncia alega además que los líderes del hospital estaban más preocupados por retener a los cirujanos que por atender las quejas. Según la presentación, el director ejecutivo regional, August J. Querciagrossa, le dijo a un demandante: “No podemos darnos el lujo de perder a ningún cirujano”.

Los tres demandantes finalmente renunciaron en 2025. La demanda alega que sus salidas equivalieron a un despido constructivo porque el ambiente de trabajo se había vuelto intolerablemente hostil después de que informaron preocupaciones sobre la seguridad del paciente.

El caso no involucra reclamaciones presentadas por pacientes. En cambio, alega violaciones de la Ley de Denuncias de Illinois y solicita una indemnización por represalias contra los empleados que informaron lo que creían que eran amenazas a la seguridad del paciente.

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OSF Saint Anthony Medical Center se negó a comentar sobre el asunto cuando Fox News Digital lo contactó.

Las acusaciones de la demanda no han sido probadas ante los tribunales y OSF tendrá la oportunidad de responder a las reclamaciones.