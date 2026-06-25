Las celebridades juran por este protector solar EltaMD amigo del acné, y está en oferta para el Prime Day

Por qué a los famosos les encanta EltaMD:

Kyle Richards informa, “Siempre comienzo con esto en mi rostro antes de ir a cualquier lugar. Aplicar esto en mi rostro antes de la piscina es el mejor producto, el mejor, el mejor.” & Acirc;

“Soy muy fanática del protector solar. Siempre lo aplico en mi rostro. Este producto es increíble y se adapta perfectamente bajo el maquillaje. Si no incluyes esto en tu bolso, estás cometiendo un error,” dijo Lala Kent.

“Amo este protector solar de EltaMD y sé que Kourtney lo usa,” ha dicho Khloe Kardashian. “Lo aplico en mi rostro, mis manos, mi cuello, mi pecho porque ahí es donde todos mostramos nuestra edad. Me gusta dejar que se asiente por un minuto antes de hidratar.”

Lisa Rinna compartió, “EltaMDÂ es mi protector solar favorito. Me aplico protector solar por la mañana en todo mi rostro. Siempre tengo protector solar puesto. Ese es mi pequeño secreto. No me produce granitos, lo cual es muy importante.”

Delilah Belle Hamlin explicó, “Me encanta la Crema Solar con Tinte de EltaMD y me gusta que tenga zinc, lo cual realmente ayuda a prevenir brotes ya que tengo la piel muy sensible.”

Caelynn Miller-Keyes le dijo a E!, “Si sé que estaré sudando, trato de mantener mi rostro al natural solo con cuidado de la piel. Pero eso no siempre es posible, así que me encanta la Crema Solar con Tinte de EltaMD. Me gusta que sea ligera y no demasiado grasosa. También tienen una versión con tinte que adoro para el verano!”

Rachael Kirkconnell compartió, “EltaMD es ligero y cremoso y mi piel lo ama absolutamente, no huele ni se siente como protector solar y lo he estado usando durante años.”