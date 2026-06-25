Impulso de autosuficiencia de China impulsa aumento del 1,200% en IPO, creando un nuevo multimillonario.

El enfoque de China en la autarquía tecnológica ha creado un nuevo multimillonario a medida que los inversores se apresuran a comprar acciones del fabricante de componentes semiconductores Chongqing Genori Technology. Las acciones de la empresa han aumentado casi un 1,200% desde su oferta pública inicial en los días posteriores a su debut en el mercado de Shanghai el miércoles, lo que ha llevado al presidente y CEO Wang Bing a acumular una fortuna de $4.7 mil millones, según estimaciones de Forbes.

El empresario de 46 años obtiene su riqueza de una participación en la empresa. Su esposa, Xia Bing, directora de la empresa de 45 años encargada de mejorar la eficiencia, tiene un valor neto de $490 millones basado en su propia participación, según las estimaciones de Forbes. Chongqing Genori no respondió a una solicitud de comentarios.

Fundada en 2016, la empresa recaudó 1.7 mil millones de yuanes la semana pasada ($ 254.8 millones) al vender 38.8 millones de acciones a 44.6 yuanes cada una, y la parte minorista de la OPI se sobresuscrito más de 6,000 veces, según una presentación en la bolsa de valores. Tiene la intención de utilizar los ingresos para expandir la producción y para la investigación y desarrollo.

Chongqing Genori está invirtiendo aproximadamente 810 millones de yuanes en un nuevo centro de investigación en Shanghai, cuya construcción se espera que se complete en los próximos cuatro años, según su prospecto. La empresa también planea construir una base de producción en el extranjero, según dijo Wang al periódico estatal Shanghai Securities News el miércoles. El multimillonario no especificó la ubicación ni el cronograma.

Los inversores están ansiosos por obtener una parte de la empresa, que se considera que está ayudando al impulso de China hacia la autosuficiencia en inteligencia artificial y fabricación de chips, dice Shen Meng, director gerente con sede en Beijing del banco de inversión boutique Chanson & Co. James Wang, jefe de estrategia china en UBS Investment Bank Research, escribió en una nota del jueves que en general es positivo sobre los proveedores de hardware de inteligencia artificial del país debido al “impulso de ganancias fuerte, la participación ferviente de los minoristas y el capital fresco de las nuevas OPI”.

Chongqing Genori desarrolla componentes y tecnologías relacionadas con cámaras de vacío, que son piezas cruciales en la fabricación de semiconductores porque proporciona un ambiente de vacío para que las obleas de silicio se procesen sin contaminación por partículas e impurezas en el aire.

Esta parte de la cadena de suministro ha sido dominada durante mucho tiempo por empresas extranjeras, incluidas Applied Materials y Lam Research con sede en California, así como Tokyo Electron en Japón, según el prospecto de Chongqing Genori. A medida que Estados Unidos amplía el alcance de las sanciones contra China, que podrían incluir no solo la venta de chips de alta gama, sino también partes relacionadas y servicios posventa, las empresas locales deben “reemplazar sus componentes con los fabricados en el propio país”, escribió la empresa en su prospecto.

Los clientes de Chongqing Genori incluyen las fabricantes de dispositivos electrónicos BOE Technology Group y Tianma Microelectronics, cotizadas en Shenzhen. También suministra a las operaciones locales de gigantes tecnológicos estadounidenses como Intel, GlobalFoundries y Texas Instruments, según el prospecto. La empresa espera que los ingresos crezcan hasta un 34.3% interanual a 492 millones de yuanes en los primeros seis meses de este año, según los resultados interinos preliminares publicados en su prospecto. Se espera que el ingreso neto aumente hasta un 35% a 115 millones de yuanes desde el mismo período del año pasado.

Wang es un veterano de la industria de semiconductores. Después de graduarse con una licenciatura en mecatrónica de la Universidad Jiaotong del Este de China en la provincia de Jiangxi en el sureste, consiguió un trabajo de ventas en una empresa de vidrio con sede en Shanghai. El multimillonario se marchó después de un año y pasó la siguiente década trabajando como ingeniero o gerente de ventas en varias empresas locales de semiconductores, según el prospecto.