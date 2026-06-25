Caitlin Clarke: Entrenadora de Indiana Fever critica la atroz actuación arbitral en torno a la estrella de la WNBA

El entrenador en jefe de Indiana Fever, Stephanie White, criticó a los árbitros por su arbitraje “atroz” y “totalmente irrespetuoso” alrededor de la jugadora estrella Caitlin Clark.

Indiana Fever sufrió una derrota de 111-109 ante Phoenix Mercury el miércoles, con Clark saliendo lesionada en el tercer cuarto después de varios enfrentamientos con el equipo contrario.

Un incidente vio a Alyssa Thomas aparentemente golpear a Clark en la ingle y empujar su puño en su cuello después de una lucha por la posesión, sin que se pitara falta.

Poco después, Clark recibió falta durante un tiro de tres puntos que llevó a un aterrizaje incómodo para la joven de 24 años, quien parecía incómoda al levantarse.

Los árbitros revisaron la jugada, pero fue por un posible acto hostil de Clark por golpear a una defensora en la cara, en lugar de por una falta a la estadounidense.

“Tenemos un talento generacional y una superestrella de la WNBA que recibió dos golpes baratos que no fueron llamados”, dijo White. “Y lo repito, absolutamente inaceptable. “Pasamos toda la temporada baja mirando el arbitraje. Y sigo diciendo que lo único que seguimos pidiendo es consistencia. No la llaman de la misma manera que a todos los demás”.

Clark finalmente se retiró en la segunda mitad con una lesión en la espalda y fue descartada para el resto del juego.

Los incidentes siguieron a un partido acalorado entre los dos equipos a principios de semana, donde Fever triunfó 88-77 en un encuentro marcado por faltas y confrontaciones.

“El puño en la garganta es una locura. Es peligroso”, dijo White. “Cuando estas cosas siguen ocurriendo una y otra vez, eventualmente se vuelve frustrante, pero pensé que esas fueron aún más atroces”.

Clark se convirtió en una de las mayores estrellas del baloncesto femenino de todos los tiempos después de anotar más de 3,900 puntos a nivel universitario, lo que es más que cualquier hombre o mujer en la historia.

Sus actuaciones para los Iowa Hawkeyes llevaron a cifras récord de audiencia en América, antes de ser seleccionada por Fever como la primera selección en el Draft de la WNBA de 2024.