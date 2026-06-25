Los Angeles Lakers contratan a Elite Rim Protector después del Draft de la NBA

El miércoles por la noche, muchos jugadores no reclutados llegaron a acuerdos con equipos de la NBA.

Según Dave McMenamin de ESPN, Los Angeles Lakers están firmando a un ex centro de Syracuse en un acuerdo de Anexo 10.

McMenamin escribió: “El ex centro de Syracuse William Kyle III está firmando con los Lakers en un acuerdo de Anexo 10, dijeron fuentes a ESPN. El gran hombre de 6-9 y 230 libras promedió 8,4 puntos con un 66,1% con 7,1 rebotes y 2,5 tapones por partido en su temporada senior con los Orange.

El ex centro de Syracuse William Kyle III está firmando con los Lakers en un acuerdo de Anexo 10, dijeron fuentes a ESPN. El gran hombre de 6-9 y 230 libras promedió 8,4 puntos con un 66,1% con 7,1 rebotes y 2,5 tapones por partido en su última temporada con los Orange.

Los Lakers necesitan profundidad en la posición central.

Por lo tanto, Kyle es una incorporación intrigante a la plantilla de pretemporada.

Además de Syracuse, el joven de 22 años también estuvo en South Dakota State y UCLA durante cuatro temporadas de baloncesto universitario.

Tuvo dos juegos con más de 6 bloqueos el año pasado.

Las redes sociales reaccionan a la firma de Kyle

Esto es lo que decía la gente sobre el fichaje:

@LakersNation: “Esto es divertido”.

@OverloadedGFX: “PELINKA, ME LO HAS COMPENSADO”

@_eldrinm: “Los Lakers pueden tener el plantel más atlético de la liga de verano ðŸ˜‚ con Thiero, Carr, Kyle III, Okereke y tal vez MaÃ±on”.

@LakersLegacyPod: “William Kyle III | Anexo 10 Los Lakers simplemente aprovecharon su atletismo. Conozca a los Adou Thiero de Wenyen Gabriel. Un demonio explosivo que bloquea disparos aéreos la temporada pasada. No me sorprendería que termine con un acuerdo bidireccional al final de la Liga de Verano”.

@JayhzLAL: â€œLos Lakers acaban de firmar este pívot de 6’9 â€œWilliam Kyle IIIâ€ ðŸ˜³ðŸ”¥ Comps: Elite Rim Protector Rim Running Lob-Threat Estadística de versatilidad defensiva: 8.4 PTS, 7.1 REB, 1.0 STL, 2.5 BLKS y 66.1% por ciento FGâ€

Benjamin Royer: “William Kyle III jugó una temporada para Mick Cronin en UCLA, entre sus años en South Dakota State y Syracuse”.

@nyarlathHunters: “Al menos nos volvimos muy atléticos en este draft, ahora esperemos que podamos desarrollarlos y ver si conseguimos algunos diamantes”.

Mirando a los Lakers

Para un equipo de alto perfil como los Lakers, han hecho un excelente trabajo desarrollando talento desde dentro.

Vienen de una temporada en la que perdieron ante el Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs de la NBA de 2026.

La franquicia ganó un título por última vez en 2020.