Se espera que Scaloni baraje el plantel de Argentina ante Jordania

Se espera que el entrenador de Aregntina, Lionel Scaloni, haga los cambios para el último partido del Grupo J del equipo contra Jordania, con hasta siete jugadores en línea para debutar en la Copa del Mundo.

el Albiceleste Se enfrentará a Jordan en el estadio de Dallas en Arlington, Texas, y espera continuar su racha perfecta en el torneo después de convincentes victorias por 3-0 y 2-0 sobre Argelia y Austria, respectivamente. Sus rivales asiáticos están prácticamente eliminados, tras sufrir dos derrotas en su primera campaña mundialista hasta la fecha.

La clasificación para los octavos de final ya está asegurada para Argentina, que encabezará su grupo dado su historial de enfrentamientos directos con sus rivales. Con eso en mente, Scaloni dará descanso a algunos de sus hombres clave y aprovechará el partido contra Jordan para darle al resto de su equipo algunos minutos en el campo.

En la portería, Scaloni podría decidir dar descanso a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien llegó al torneo con una lesión en la mano. Cambiar al portero conduciría al debut número uno en la Copa del Mundo; Gerónimo Rulli formó parte del plantel de Qatar 2022, aunque no ingresó a la cancha. La otra alternativa es el tapón del Atlético de Madrid Juan Musso, quien formó parte del plantel que ganó la Copa América en 2021 pero no fue seleccionado para el último Mundial y vive el torneo por primera vez.

En defensa, Cristian ‘Cuti’ Romero está descartado por una molestia en su rodilla derecha, lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego ante Austria. El veterano central Nicolás Otamendi es el probable reemplazo, pero el nuevo fichaje del Tottenham Hotspur, Marcos Senesi, también podría conseguir el visto bueno; reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi en la plantilla y esta es su primera experiencia en un Mundial.

El mediocampo argentino también podría recibir a los debutantes en la Copa del Mundo. Giovani Lo Celso, un jugador clave durante el mandato de Scaloni, ganó la Copa América en 2021 y 2024 y ganó la Finalísima en 2022, pero se perdió la Copa del Mundo en Qatar por lesión. También formó parte del plantel de Rusia 2018, aunque no participó.

Otro potencial debutante es el futuro joven del Chelsea, Valentin Barco, que se ganó un lugar en el equipo después de una excelente temporada con el Racing de Estrasburgo y buenas actuaciones en los amistosos previos al torneo. Marcó el gol de la victoria contra Islandia en el período previo a la Copa del Mundo y buscará aumentar su cuenta.

La lista de potenciales debutantes la completan Giuliano Simeone y José Manuel López, dos jugadores que representan el relevo generacional que empieza a gestarse en la selección. El delantero del Atlético de Madrid ha disputado más minutos que el delantero del Palmeiras, aunque ninguno de los dos ha aparecido todavía en este Mundial.

En el caso de López, su lugar en la alineación titular parece menos seguro, ya que Julián Álvarez, quien está volviendo a estar en forma, probablemente sea el titular de primera elección.

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El torneo de Jordania hasta el momento

Jordania, debutante en la Copa del Mundo, ha perdido sus dos primeros partidos, aunque definitivamente ha dado pelea.

En el primer partido del Grupo J, el equipo asustó a Austria, anotando su primer gol en la Copa del Mundo en una derrota por 3-1.

Los austriacos se adelantaron en el Levi’s Stadium, cerca de San Francisco, cuando Romano Schmid anotó un brillante primer gol, con un disparo lejano.

Jordan nunca dejó de perseguir el juego y un cabezazo de Ali Olwan casi los igualó antes de anotar el primer gol de la Copa Mundial en la historia de su país.

Valió la pena la espera. Olwan intervino y dirigió un magnífico disparo con la derecha del portero austriaco que superó a Alexander Schlager y se fue al poste.

Austria recuperó la ventaja en el minuto 76 gracias a un gol en propia puerta de Yazan al-Arab antes de que el ex jugador del West Ham, Marko Arnautovic, de 37 años, añadiera un penalti en el tiempo de descuento para asegurar el partido.

Argelia remontó para vencer a Jordania por 2-1 en el segundo partido del equipo asiático el lunes pasado, un resultado que confirmó su eliminación del torneo.

Amine Gouiri igualó el primer gol de Nizar al-Rashdan antes de que Nadhir Benbouali anotara el gol de la victoria de Argelia en el minuto 82 en Santa Clara.

El partido de Jordania contra Argentina será su despedida del Mundial de 2026.

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– TIMES/AFP/NA