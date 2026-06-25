¿Qué hizo diferentes a los mortales terremotos venezolanos?

alternar título Edilzón Gámez/Getty Images

Un gran terremoto que sacudió Caracas (donde los edificios más antiguos son vulnerables a fuertes sacudidas) podría haber causado daños generalizados. Un par de ellos con menos de un minuto de diferencia fue singularmente catastrófico, dice William Barnhart, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos en Golden, Colorado.

“Sólo un terremoto de magnitud 7,2 en esta región sería devastador”, afirma Barnhart. “Pero fue seguido 39 segundos después por un terremoto de magnitud 7,5, que es aproximadamente tres veces más poderoso”.

El hecho de que atacaran tierra, cerca de los principales centros de población, dice Barnhart, los hizo especialmente mortales. “Es simplemente una tragedia terrible”, dice.

Barnhart dice que es demasiado pronto para decir exactamente qué ocurrió bajo la tierra, pero parece que estos dos terremotos pueden haber ocurrido en dos fallas separadas. Varias fallas se cruzan en esta región tectónicamente compleja.

“No hay una sola falla fácilmente identificable que puedas señalar y decir: ‘El terremoto definitivamente ocurrió en esta falla'”, dice Barnhart.

Históricamente, cuando los expertos evalúan el riesgo de terremotos, no necesariamente han tenido en cuenta este escenario de fallas múltiples, dice Chris Goldfinger, paleosismólogo de la Universidad Estatal de Oregón. “Siempre tendemos a asumir que los terremotos se producirán sólo en una falla y sólo en una falla”, dice.

En 2016, un evento de múltiples fallas (el terremoto de KaikÅura en Nueva Zelanda) tomó a la gente por sorpresa, dice Goldfinger, y cambió la comprensión de los científicos sobre cómo las fallas interconectadas pueden desencadenar múltiples rupturas. Suponiendo que los terremotos venezolanos resulten ser similares, dice, será información importante para quienes estudien este tipo de riesgo.

“El primero fue completamente inesperado. No teníamos ni idea de que esto pudiera suceder”, dice Goldfinger. “Y aquí hay un segundo terremoto, 10 años después, en el que ocurrieron dos terremotos realmente grandes en fallas separadas”.

En todo el mundo existen otros lugares con múltiples fallas. Partes del sistema de fallas de California, incluida la falla de San Andrés, tienen una tectónica igualmente compleja.

Un estudio reciente encontró que partes de los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto pueden estar ahora en sus niveles de tensión modelados más altos en al menos 1.000 años. Los expertos dicen que La zona de California está mucho más preparada para tal evento que Venezuela.

Ese nivel de preparación es poco común, dice Goldfinger. En muchos lugares, la ingeniería no ha seguido el ritmo de la rápida evolución de la ciencia sísmica.

“Muchos de estos edificios en todo el mundo se construyeron antes de la tectónica de placas”, afirma. “Pero es intimidantemente difícil pensar en modernizar ciudades enteras”.

Los terremotos venezolanos se produjeron en rápida sucesión de otros dos terremotos en otros lugares, uno en Japón y otro en California. “… Tal como entendemos las cosas, estos terremotos no tienen ninguna relación”, dice Barnhart, el geofísico del USGS.

Señala que si bien los terremotos en Venezuela fueron inusuales en muchos sentidos, su coincidencia con otros dos terremotos no relacionados el mismo día fue menos notable de lo que podría parecer.

“…Los terremotos ocurren todo el tiempo”, dice Barnhart. “La mayoría de la gente no presta atención porque la mayoría de los terremotos ocurren en el mar y nadie resulta afectado”.