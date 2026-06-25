La emotiva sorpresa de cumpleaños que entregaron los compañeros de Lionel Messi en Argentina

If it wasn’t already abundantly clear how much Lionel Messi’s Argentina teammates worship him, the squad’s secret plot to each wear a T-shirt with a unique photo of the themselves with the team’s captain underscored that dizzying adoration.
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Si aún no estaba muy claro cuánto lo adoran los compañeros de Lionel Messi en Argentina, el plan secreto del equipo de usar cada uno una camiseta con una foto única de ellos con el capitán del equipo subrayó esa adoración vertiginosa.
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Messi turned 39 on Wednesday, ensuring he will become the 12th outfielder to appear at a World Cup after celebrating that milestone when Argentina goes up against Jordan on Saturday.
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Messi cumplió 39 años el miércoles, lo que garantiza que se convertirá en el duodécimo jardinero en aparecer en una Copa del Mundo después de celebrar ese hito cuando Argentina se enfrente a Jordania el sábado.
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To mark the occasion, the national team organized a cake for Messi from Kansas City bakery Pan Caliente, which was founded by the Argentine chef Silvia Miguel, as well as some commemorative apparel.
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Para conmemorar la ocasión, la selección nacional organizó un pastel para Messi de la panadería Pan Caliente de Kansas City, fundada por la chef argentina Silvia Miguel, así como algunas prendas conmemorativas.
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Every player had selected a different image, invariably one of themselves hugging Messi during an Argentina international match or posing with the World Cup trophy in 2022. Even the team cook, Antonia Farías, and Diego Iacovone, the person in charge of the squad-wide barbecues (which naturally requires a separate professional), got in on the act.
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Cada jugador había seleccionado una imagen diferente, invariablemente una de ellos mismos abrazando a Messi durante un partido internacional de Argentina o posando con el trofeo del Mundial de 2022. Incluso la cocinera del equipo, Antonia Farías, y Diego Iacovone, el responsable de los asados de toda la plantilla (que naturalmente requiere un profesional aparte), se sumaron al acto.
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Each shirt had the same message on the back which read: “To you, who changed our lives, who gave us unforgettable moments, who made us believe that dreams are possible… The best part wasn't watching it—it was experiencing it with you!
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Cada camiseta tenía el mismo mensaje en la espalda que decía: “A ti, que cambiaste nuestras vidas, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles… Lo mejor no fue verlo, ¡fue vivirlo contigo!
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“Happy birthday, Captain—we love you.
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â€”Feliz cumpleaÃ±os, CapitÃ¡n, te queremos.
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“May you be immensely happy!”
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“¡Que seas inmensamente feliz!”
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Secret to Argentina’s World Cup Success Lies in Messi Mania
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El secreto del éxito de Argentina en el Mundial reside en la Messimanía
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This is an Argentina that grew up idolizing their No. 10. When Messi retired from international soccer (for the first time) in 2018, a heartbroken 17-year-old penned an open letter pleading for his return. “Do whatever you want, Lionel, but please think about staying. But stay to have fun—that’s what these people have taken away from you… Play to have fun, because when you’re having fun, you have no idea how much fun we’re having,” a teenager by the name of Enzo Fernández wrote.
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Esta es una Argentina que creció idolatrando a su número 10. Cuando Messi se retiró del fútbol internacional (por primera vez) en 2018, un joven de 17 años con el corazón roto escribió una carta abierta pidiendo su regreso. â€”Haz lo que quieras, Lionel, pero por favor piensa en quedarte. Pero quédate para divertirte, eso es lo que te han quitado esta gente… Juega para divertirte, porque cuando te diviertes no tienes idea de lo bien que nos estamos divirtiendo”, escribió un adolescente llamado Enzo Fernández.
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Julián Alvarez was one of countless young kids who convinced Messi to stop for an awkward photo. Now he has one of them together on a commemorative birthday T-shirt. Nico Paz still can’t get over that the image on his shirt even exists. “Every time I see him in pictures, I can’t believe it,” the young playmaker gushed. “From watching him on TV to playing with him live, it was crazy for me.” Paz was so starstruck by Messi he couldn’t even speak the first time they shared a locker room.
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Julián Álvarez fue uno de los innumerables niños que convencieron a Messi de detenerse para tomar una foto incómoda. Ahora tiene a uno de ellos juntos en una camiseta conmemorativa de cumpleaños. Nico Paz aún no puede superar que la imagen en su camiseta exista. “Cada vez que lo veo en fotos, no puedo creerlo”, dijo efusivamente el joven creador de juego. “Desde verlo en la televisión hasta jugar con él en vivo, fue una locura para mí”. Paz estaba tan deslumbrado por Messi que ni siquiera podía hablar la primera vez que compartieron vestuario.
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While this adoration may be extreme, it greats a clear goal for the national team: get the best out of Messi.
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Si bien esta adoración puede ser extrema, tiene un objetivo claro para la selección nacional: sacar lo mejor de Messi.
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This is a side with $100 million midfielders, the most sought-after striker in Europe and one of the best tournament goalkeepers in recent memory, but everyone is sacrificed so that the 39-year-old trotting around at the top of the pitch is satisfied.
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Este es un equipo con centrocampistas valorados en 100 millones de dólares, el delantero más buscado de Europa y uno de los mejores porteros del torneo de los últimos tiempos, pero todos se sacrifican para que el jugador de 39 años que trota en lo alto del campo esté satisfecho.
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Messi has scored all five of Argentina’s World Cup goals this summer, which is no surprise considering pretty much no one else has even dared to have a shot. The few efforts that have been taken by someone not wearing the No. 10 shirt have invariably been created by the scheming left footer, who has either taken or teed up 81% of Argentina’s attempts on goal so far.
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Messi ha marcado los cinco goles de Argentina en la Copa Mundial de este verano, lo cual no es una sorpresa considerando que prácticamente nadie más se ha atrevido a disparar. Los pocos esfuerzos que ha realizado alguien que no lleva la camiseta número 10 han sido invariablemente creados por el intrigante zurdo, que ha acertado o acertado el 81% de los intentos de gol de Argentina hasta el momento.
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There’s no bitterness of Messi taking shots away from teammates—which is something Cristiano Ronaldo has been accused of this tournament—they are clearly doing everything in their power to get him the ball. That includes doing all of his running. Alvarez was afforded just 26 minutes against Austria, yet covered 0.24 km at high speed according to SofaScore. Messi, for comparison, racked up 0.26 km.
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No hay ningún resentimiento por el hecho de que Messi haya disparado lejos de sus compañeros de equipo (algo de lo que se ha acusado a Cristiano Ronaldo en este torneo); claramente están haciendo todo lo que está en su poder para conseguirle el balón. Eso incluye hacer todas sus carreras. Álvarez dispuso sólo de 26 minutos contra Austria, pero recorrió 0,24 km a alta velocidad según Sofascore. Messi, en comparación, acumuló 0,26 km.
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It may seem reductive—if not destructive—to deliberately overlook the potential of 25 other players just to get the best out of one man. Yet, as Argentina proved four years ago, when that one man is Messi, it’s a strategy that can work at the World Cup.
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Puede parecer reduccionista (si no destructivo) pasar por alto deliberadamente el potencial de otros 25 jugadores sólo para sacar lo mejor de un solo hombre. Sin embargo, como lo demostró Argentina hace cuatro años, cuando ese hombre es Messi, es una estrategia que puede funcionar en la Copa del Mundo.
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