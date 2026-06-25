‘Están derrotando a las naciones que ocuparon’: dentro de la historia de amor de Bangladesh con Argentina y Brasil en la Copa Mundial

Cuando Shahidul Partha crecía en Kulkandi, Bangladesh, a principios de la década de 2000, muchos de los aldeanos veían partidos de la Copa Mundial en la propiedad de su familia. Más de 80 personas se amontonaron en su patio delantero para ver la acción en un televisor en blanco y negro de 14 pulgadas, alimentado por baterías y uno de los únicos televisores en el área. Para calmarse, bebieron té con leche y comieron galletas. La multitud vitoreaba cada vez que Brasil o Argentina marcaban.

“Fue un momento muy agradable y era como si estuvieran jugando con los jugadores”, dice Partha, de 35 años. Ahora vive en Hatfield, Pensilvania, y trabaja como ingeniero de software, además de comisionado del municipio y de otros gobiernos locales.

“Cuando es un gol, todo el mundo grita fuerte”, dice. “Todo el mundo está entusiasmado, la gente grita, como: ‘Ve, ve, hazlo funcionar’. A veces dan instrucciones: ‘Ve por este lado, ve por este lado’”.

Partha, que vive a miles de kilómetros de Bangladesh, sigue apoyando a Brasil porque, paradójicamente, le recuerda su hogar.

Si bien la selección nacional de fútbol de Bangladesh nunca se ha clasificado para la Copa Mundial, eso no ha impedido que la población apoye fervientemente el juego. La nación del sur de Asia de más de 170 millones de habitantes y su diáspora han apoyado durante mucho tiempo a Argentina y Brasil. El fandom se refleja en su audiencia: casi el 20% del tráfico al blog en vivo de The Guardian para el partido inaugural de Argentina contra Argelia el 16 de junio provino de Bangladesh. En Brahmanbaria, Bangladesh, un superfanático de Brasil pintó recientemente su casa de verde y amarillo para conmemorar la bandera de la nación y adornó la fachada con murales de jugadores de fútbol. Los estadounidenses de origen bangladesí dicen que apoyar a los equipos sudamericanos les ayuda a conectarse con su cultura y herencia, y les sirve como recordatorio de la independencia de su nación de origen.

Después de la independencia de Bangladesh de Pakistán Occidental en 1971, la infraestructura de radiodifusión de la floreciente nación mejoró lentamente. El apoyo de Bangladesh a Brasil se originó en la década de 1970, cuando Pelé estaba en la cima de su fama internacional. Como ciudadanos de una nación recién formada, los bangladesíes se relacionaban con los brasileños anteriormente colonizados y con la superación de la pobreza de Pelé. Mehedi Farhana recuerda su libro de texto de historia de tercer grado de la década de 1980, que detalla las primeras luchas de Pelé en la vida y su éxito final.

“Estamos en esa época, un país del tercer mundo. Estamos intercambiando recursos mínimos, pero queremos demostrarle al mundo que podemos hacerlo”, dice Farhana, de 48 años, una farmacéutica asociada nacida en Bangladesh que ahora vive en Hatfield, Pensilvania. Ella y su familia son fanáticos de Brasil desde siempre. Farhana recuerda despertarse en medio de la noche para ver a Brasil competir en Copas Mundiales cuando era niña en Bangladesh. Ella y otras personas que vivieron en Bangladesh en las décadas de 1970 y 1980 podían identificarse con el estatus socioeconómico de los brasileños. “Son iguales, son pobres, no tienen grandes recursos”, dice Farhana, “pero aun así pueden demostrar que pueden hacerlo”.

En la década de 1980, hubo un aumento en la propiedad de televisores en color en todo Bangladesh. La mayoría de los bangladesíes vieron la Copa del Mundo por primera vez en 1986, cuando la cadena de televisión estatal Bangladesh Television (BTV) transmitió el torneo en vivo. Quedaron cautivados con Argentina y Brasil durante ese torneo, una experiencia que consolidó una obsesión cultural duradera que se ha extendido por generaciones y naciones.

En los cuartos de final del torneo de 1986, Argentina derrotó a Inglaterra, que había colonizado la región hoy conocida como Bangladesh durante casi 200 años. Durante ese partido, el jugador estrella de Argentina, Diego Maradona, anotó un gol que llegó a ser conocido como la “mano de Dios”, que los bangladesíes todavía evocan.

“Estas grandes estrellas están surgiendo y están derrotando a las naciones que ocuparon antes”, dijo Onyx Chowdhury, un estadounidense de origen bangladesí de 40 años que vive en Long Island, Nueva York. “En un partido de fútbol, ​​eso es algo que definitivamente juega un papel en el corazón de la gente”.

Chowdhury ve una división generacional entre los fanáticos argentinos y brasileños de origen bangladesí. Si bien toda su familia inmediata es fanática de Argentina, la familia de su madre, que es mayor, apoya a Brasil.

“La generación mayor mencionará a Pelé, porque los años 70 fueron la era de Pelé, y luego Maradona fue la de los 80. Y ahora, obviamente, mi generación tiene la [Lionel] Era Messi, por lo que ha ido avanzando cada vez más”.

Los partidos de Argentina se convierten en grandes eventos sociales en Dhaka. Fotografía: Rayhan Ahmed/ZUMA Press Wire/Shutterstock

La Copa del Mundo de 1986 también se produjo en una época de tensión política en Bangladesh. El país estuvo bajo la ley marcial durante varios años en los años 1970 y 1980. Ibrahim Chowdhury, periodista y escritor durante 40 años, era un activista que en ese momento se había graduado recientemente de la universidad en Bangladesh. Formaba parte de un grupo internacional que apoyaba el movimiento sindical y se escondía de la policía. El fútbol le ofreció un respiro del régimen opresivo.

“Estábamos luchando contra la autocracia del gobierno militar. En ese momento ese era el único entretenimiento que había. Nos reunimos y la policía estaba buscando. [for us]y estábamos viendo fútbol”, dice Ibrahim Chowdhury. Uno de sus amigos vigilaba afuera a la policía mientras él y otros observaban el juego. “Todo el movimiento político antes de esto se congeló durante toda la Copa del Mundo… fue un momento muy memorable”.

Ahora, este hombre de 65 años, que vive en North Brunswick, Nueva Jersey, está cumpliendo el sueño de toda su vida de participar personalmente en la Copa del Mundo. Consiguió un puesto de voluntario para saludar a los fanáticos y brindarles instrucciones sobre los partidos de la Copa Mundial en el torneo de este verano.

“Me fascinaba cubrirlo como periodista… pero no tuve la oportunidad”, dice Ibrahim Chowdhury. “Entonces surgió esta oportunidad en Estados Unidos, Canadá o México, solicité tanto el pase de periodista como el de voluntariado, y obtuve [the volunteer pass].”

Mehedi Farhana (izquierda) y su hija, Samiha Alam, en el partido Brasil-Marruecos el 13 de junio. Fotografía: Foto cortesía de Mehedi Farhana

En Paterson, Nueva Jersey, que tiene una de las poblaciones bangladesí-estadounidenses más grandes de Estados Unidos fuera de la ciudad de Nueva York, un equipo local de fútbol bangladesí-estadounidense apoya principalmente a Argentina. Cientos de hombres de entre 14 y 35 años han participado en la Liga Deportiva Estadounidense de Bangladesh desde su fundación en 2018.

“Es como una emoción para el pueblo de Bangladesh”, dice el secretario de la liga, Monsur Latif, sobre los dos equipos sudamericanos. â€œNo ven a Brasil o Argentina como un equipo diferente. Si hablas con ellos, es más como si fuéramos “nosotros”. Aunque ninguno de nosotros… ha estado en ninguno de esos países, la emoción siempre está ahí”.

El ingeniero de 34 años se identifica como un fanático incondicional de Argentina. Le encanta su camiseta celeste y blanca y aprecia los recuerdos de ver al equipo con sus hermanos cuando era joven. “Es el estilo de su juego”, dijo Latif. “Todo es perfecto”.

A lo largo del mes, miembros de la comunidad estadounidense de Bangladesh han organizado fiestas de observación en sus casas para Brasil y Argentina. Aunque es fanático de Argentina, Latif apoyó a Brasil cuando derrotaron a Haití el 19 de junio en una fiesta en la casa de su amigo.

Si bien Latif y Onyx Chowdhury nacieron después de la Copa Mundial de 1986, crecieron escuchando sobre los movimientos de Maradona como si fueran una leyenda familiar transmitida de generación en generación. Onyx Chowdhury ahora está inculcando el fandom en su pequeño hijo.

“Mi hijo también está siendo obligado a hacerlo”, dice Onyx Chowdhury. Ha estado vistiendo a su hijo de un año con una camiseta de Argentina para capturar fotografías del prometedor aficionado.

“A través del fandom”, dice Onyx Chowdhury, “hay algún tipo de conexión con el lugar de donde eres originalmente”.