Cientos de veteranos obtienen boletos para la Copa del Mundo: ¡Uno de los mejores eventos deportivos en los que he estado! ¡Quizás el mejor!

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo hizo historia el martes, no solo como la primera persona en marcar en seis Copas del Mundo, sino también como la pieza central de una experiencia inolvidable para Mark García, un fanático de Portugal y uno de cientos de veteranos que reciben entradas gratuitas para partidos del Mundial.Â

“El partido de ayer fue increíble, más de lo que cualquiera puede describir con palabras lo increíble que fue y lo importante que fue para mí”, dijo García a CBS News el miércoles.Â

García y su esposa asistieron al partido entre Portugal y Uzbekistán después de participar en una lotería en Vet Tix, una organización sin fines de lucro que brinda entradas gratuitas para eventos deportivos, conciertos y otras actividades a miembros del servicio militar actual, veteranos y familiares directos de aquellos caídos en combate.

Para la Copa del Mundo de este verano, el Banco de América contribuyó con $2 millones y Vet Tix con $250,000 para casi 5,000 entradas para miembros del servicio militar actual, veteranos y socorristas para asistir a juegos en las 11 ciudades anfitrionas de EE. UU. Se apartaron 250 entradas para cada partido de fútbol de hombres de EE. UU. como reconocimiento al 250 aniversario de América.

Hasta ahora, aproximadamente el 80% de las entradas han sido para miembros del servicio militar actual y veteranos, y el 20% para socorristas, dijo un portavoz de Vet Tix a CBS News.

Mientras que García y su esposa asistieron a un partido en Houston, otro veterano del Ejército, Peter Farley, recibió entradas a través de Vet Tix para el partido Iraq-Noruega de la semana pasada en Foxborough, Massachusetts, e invitó a un intérprete que conoció durante un despliegue en Bagdad, Iraq, en 2008 y 2009. Farley no quiso revelar el nombre del intérprete.Â

“Ha pasado años desde que nos vimos, y honestamente nunca imaginé que un día estaríamos sentados juntos en un partido de la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Se siente como un momento realmente circular”, dijo Farley en un correo electrónico a Vet Tix.Â

Aún más circular porque Farley dijo que mientras estaba en Iraq, convenció al intérprete, que ahora vive en Texas, para apoyar a los New England Patriots.Â

“Él apenas sabía algo sobre fútbol americano en ese entonces, pero ahora es un fanático total”, dijo Farley en un correo electrónico. “Mi esposa realmente le envió una camiseta de Tom Brady mientras estábamos allí, la cual todavía tiene. ¡Increíble que termine en el Estadio Gillette no para ver a los Pats, sino a Iraq!”

Iraq perdió ante Noruega 4-1, pero Farley escribió que “¡terminó siendo uno de los mejores eventos deportivos a los que he asistido. ¡Quizás el mejor!”Â

García, el fanático de Portugal, dijo que pasó la mayor parte del juego al que asistió con lágrimas en los ojos. Â

“Para que fuera en ese juego, y Portugal ganara cinco a cero, y que Ronaldo marcara dos goles, casi lloro casi todo el partido”, dijo García. Â

Sus padres son de Faial Azores, una de las islas frente a Portugal, y lo criaron como un ferviente seguidor del fútbol de Portugal. Nunca había asistido a un partido en persona hasta el martes.Â

Como miembro de Vet Tix desde hace casi 13 años, García ha asistido a varios eventos, como juegos de la NFL de los Houston Texans y conciertos con artistas como Enrique Iglesias y Shania Twain. A menudo va con su esposa, pero lleva a su hijo e hija cuando logra conseguir cuatro entradas. Elogió a la organización por ofrecer entradas a veteranos, como él, que probablemente no podrían permitirse tales experiencias de otra manera.Â

García sirvió en el Ejército de 1991 a 1997 y fue desplegado en Bosnia. Dice que presenció escenas aterradoras allí, como niños pisando minas terrestres, lo que lo llevó a acortar su carrera militar. Todavía le resulta difícil hablar sobre esos recuerdos.Â

“[Las experiencias de Vet Tix] me dieron la oportunidad de ir realmente a algún lugar con mi familia y de estar rodeado por grandes multitudes y, y no tener, sabes, la preocupación de estar cerca de mucha gente”, dijo García.Â

A menudo encuentra que está sentado cerca de otros veteranos cuando asiste a eventos a través de Vet Tix, lo que le da una sensación adicional de comodidad.Â

“Muchas veces, cuando tocan el himno nacional, puedes ver quiénes son los veteranos. Y es bastante genial estar con ellos y pasar ese tiempo juntos”, dijo García.Â