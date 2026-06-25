La Casa Blanca busca fondos adicionales para la guerra con Irán como parte de una solicitud de $87.6 mil millones

La Casa Blanca ha solicitado al Congreso que apruebe $87.6 mil millones en nuevos fondos, gran parte de los cuales se destinarían a los costos de la guerra de Donald Trump con Irán, pero un destacado demócrata ha señalado que el partido no apoyará pagar por un conflicto impopular que los legisladores nunca autorizaron.

La solicitud de financiamiento suplementario de la administración Trump, publicada el miércoles, se produce en medio de un estancamiento en el Congreso de los Estados Unidos provocado por la demanda del presidente de que el Senado apruebe una medida para imponer nuevas restricciones a nivel nacional sobre el voto.

El enfrentamiento se intensificó esta semana, cuando Trump se negó a firmar un importante proyecto de ley de vivienda aprobado con mayorías bipartidistas hasta que avance el proyecto de ley de votación, tras haber vinculado previamente su aprobación con la renovación de una ley clave de vigilancia extranjera.

En una carta que detalla la solicitud de financiamiento de la guerra con Irán, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, escribió que $67.1 mil millones de los fondos se usarían para cubrir costos relacionados con el conflicto con Irán, e incluirían $21 mil millones para la adquisición de municiones y la base industrial de defensa.

La solicitud también contiene $1.4 mil millones para responder al brote de Ébola en el este de la República Democrática del Congo, y $11.1 mil millones para los agricultores estadounidenses, que han estado lidiando con impactos económicos relacionados con el régimen arancelario de la administración Trump, así como precios de fertilizantes y diésel impulsados al alza por el conflicto con Irán.

La Casa Blanca también quiere que el Congreso codifique en la propuesta las ventas de todo el año de E15, una mezcla de gasolina con mayor contenido de etanol que puede ser más barata pero también causar más contaminación del aire en los meses más cálidos.

La última solicitud de financiamiento se suma al presupuesto propuesto de $1.5 billones de Trump para el Pentágono, el más grande en décadas. Si bien los legisladores de los senadores y la Cámara de Representantes han avanzado en la legislación para autorizar $1.15 billones de esos fondos, la solicitud de la Casa Blanca de que los $350 mil millones restantes sean aprobados en una medida partidista ha sido recibida con escepticismo por los republicanos de alto rango.

Los legisladores demócratas también han despreciado la idea de pagar por la guerra con Irán, que Trump inició en febrero junto a Israel sin solicitar primero el permiso del Congreso. Las encuestas han mostrado que el conflicto es impopular entre el público, con una encuesta de Reuters/Ipsos publicada esta semana que solo una cuarta parte de los estadounidenses creen que Estados Unidos ha salido más fuerte del conflicto.

A principios de esta semana, el Senado aprobó una medida en gran parte simbólica que impediría al presidente reiniciar hostilidades, algo que su administración busca resolver a través de negociaciones con Teherán.

Patty Murray, la principal demócrata en el comité de asignaciones del Senado, criticó la solicitud de financiamiento suplementario, diciendo que el Pentágono tiene actualmente $100 mil millones en fondos no gastados.

“Revisaré minuciosamente esta solicitud en su totalidad y aseguraré que cuidemos a nuestros miembros del servicio, pero no daré mi aprobación tácita a decenas de miles de millones más para esta desastrosa guerra de elección”, dijo Murray en un comunicado.

La batalla por la medida de votación, conocida como la Ley Salvar América, también podría retrasar la consideración de la propuesta de financiamiento de la Casa Blanca. Aunque el proyecto de ley de votación no tiene los votos para ser aprobado por el Senado, la congresista republicana Anna Paulina Luna dijo el jueves que efectivamente cerraría el piso de la Cámara oponiéndose a los procedimientos hasta que la cámara alta actúe sobre Salvar América.

El jueves, el liderazgo republicano de la Cámara canceló las votaciones previstas para el viernes, mientras que el Senado se ha aplazado hasta el 13 de julio.