La ‘Nueva Argentina’ de ‘Evita’ de repente se parece a MAGA USA

Como mujeres y como películas, evita y Melania nunca serán vistos como dos iguales. Sin embargo, en los últimos años, a medida que el marido de Trump se ha vuelto más ceremonial, militarista y autoritario, ha surgido un leve parentesco y una cierta hermandad entre las dos primeras damas.

Sólo hay unos pocos momentos en los que la producción actual de Davidson Community Players del venerado musical de Andrew Lloyd Webber, Hasta el 28 de junio y dirigido con sorprendente ferocidad por Steve Kaliski.parece hacer referencia a ese parentesco. Pero hay muchos más casos en los que la “Nueva Argentina” de Eva Perón trae a la mente los Estados Unidos actuales en todo su vulgar esplendor MAGA.

Esto sucede siempre que el ferviente entusiasmo religioso está mal dirigido. O cuando se habla de la clase trabajadora para poder explotarla más fácilmente.

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Al yuxtaponer el glamour, el pragmatismo y los orígenes humildes de Evita con la mezcla de cinismo callejero, empatía de la clase trabajadora y admiración reticente por la “calidad de estrella” local que escuchamos del Che, nuestro narrador, el libreto de Tim Rice siempre ha irradiado una objetividad razonada.

Así que Kaliski y sus directores, Melissa Lozada y Neifert Enrique, no están revirtiendo la tendencia política de evita; están dando a la música, al recitativo y a los personajes principales un firme empujón en una dirección más malévola.

Enrique es particularmente sorprendente, sin duda el Che más dominante que hemos tenido en Queen City. Este es un tenor de rock que puede producir agudos de falsete penetrantes y fuertes y luego, minutos después, invadir la clave de fa tan profundamente que uno se pregunta de dónde viene esa voz.

Y Enrique nunca comete el error de ceder al canto de Lloyd Webber hasta el punto de atenuar el filo subversivo del Che. En resumen, Enrique es a menudo lo suficientemente poderoso como para hacernos ver a la carismática Evita a través de su ojos.

Si quisieras ver al ícono como una seductora calculadora que pudo o no haber adquirido religión a través de su buena suerte o su mala salud, Whitney Drury fue la perfección en la producción de Queen City Theatre Company de 2010, tanto en la depredación sexual que catapultó a Evita a la celebridad como en su sufrimiento terminal. Por otro lado, si querías quedar fascinado por una enigmática Evita, dotada de tanto encanto natural y majestuosidad que refutaba todo el concepto de aristocracia, Lucia Stetson era ideal en Central Piedmont Community College en 2018, sin escasez de vanidad de Evita.

En Duke Performance Hall, en el campus de Davidson College, Lozada es simplemente la Eva Perón más mala y maligna que jamás hayas visto. Incluso su “calidad de estrella” tiene un toque punk, ya que nunca se deshace del todo de sus raíces campesinas.

Hay un matiz un tanto macabro que persiste suavemente en su orgullosa declaración final de que ha acercado a su gente “al corazón de [Juan] Perón”, su marido autocrático y presidente de la nación.

Especialmente en ese momento, nuestra despistada Melania palidece junto a ella. Debemos volver al Trump de cabello dorado para encontrar un paralelo.

Claro, si vieras a Lozada en el papel principal de Electricidad agosto pasadoes posible que ya estés alterando tus planes para el último fin de semana de evita. O, si viste a Enrique en su triunfo más reciente como protagonista abajo en Matthews como El Príncipe de Egiptote sorprenderá saber que su Che es tan potente como su Moisés.

Esas dos no son las únicas razones por las que la publicidad boca a boca evita se está extendiendo como un reguero de pólvora por el lago Norman, afectado por la sequía. El equipo de diseño de Kaliski también ha aceptado el desafío de crear unas gafas que coincidan con las dimensiones del Duke.

Los más notables son la diseñadora de vestuario Sarah Deutsch, la diseñadora de iluminación Kaylin Gess, el coreógrafo Tod A. Kubo y, encaramados en lo alto de la estratosfera detrás del segundo mallazo del escenario, la banda de 10 integrantes dirigida por Matthew Primm.

Las proyecciones diseñadas por Caleb Sigmon las eclipsan y las sobredimensionan, ¡comenzando con lo que podría ser una película real de Eva Perón! Rice y Lloyd Webber querían simular que estábamos todos reunidos en una sala de cine al comienzo de su musical cuando la película se ve repentinamente interrumpida por el anuncio de la muerte de la querida Evita.

Por primera vez, esta escena inicial con su réquiem coral operístico parecía profética, anticipando el llanto y el dolor que seguramente envolverán nuestras calles, iglesias y monumentos nacionales cuando se acabe el número de 45/47. The Amazing Tangerine intenta con todas sus fuerzas alienar y desilusionar a sus seguidores de culto, al parecer en vano.

Victimado por el descarriado sistema de sonido del Teatro Halton cuando interpretó al Che en 2018, Ron Turner Diaz envejece con gracia en el papel del militante urbano Perón. Sin esfuerzo, evoca la personalidad de un cacique que sucumbirá al encanto y el descaro de Evita o la matará instantáneamente.

Hay una tensión agradable en su “Sería sorprendentemente bueno para ti”, aderezada con un toque de tango de violencia.

Por último, excepto por docenas de aristócratas, amantes, familiares, militares, niños y el conjunto de ciudadanos, está Tristan Nogueira, completando un elenco totalmente latino de personajes importantes que responde de manera concluyente a la pregunta de si tenemos suficiente talento hispano en Charlotte para ofrecer una película verdaderamente auténtica. evita.A

Si vieras a Nogueira como el sorprendentemente escéptico Aaron en El Príncipe de Egiptote sorprenderá gratamente su transformación del futuro Sumo Sacerdote al lagarto de salón Agustín Magaldi, el primer descarte de Evita.

Bonificación adicional: Lindsay Litka-Montes canta “Otra maleta en otro salón” con una amargura tranquila y hirviendo como la amante descartada de Juan.

Bonificación más significativa: debido a la demanda popular, una actuación extra de evita ha sido añadido a su fin de semana de cierre, el domingo a las 19 horas

Antes de que saliera la noticia sobre el extra evita presentación, regresamos al campus de los Wildcats para dar la bienvenida al verano y celebrar el Día del Padre con el colectivo de teatro Common Thread. Empezando por el principio (B@TB).A

Organizado en el Barber Theatre en el Cunningham Theatre Center, este festival de obras nuevas en miniatura mostró dos obras en progreso con un intermedio y una charla que siguió con los dramaturgos Brian Daye y David Schoenfeld.

Esta vez, el viaje por la I-77 no fue tan gratificante. El acto en un solo acto de Daye, La carreradirigida por Eric J. Little, fue la mejor de las dos piezas: acción más convincente, caracterizaciones más completas y actuaciones llenas de energía.

Shawn Halliday interpretó al abiertamente racista Lavell Anderson, en el corredor de la muerte, como un asesino convicto en espera de ejecución, mientras que Vanecia Boone fue elegida como su abogado de apelaciones de última hora, Cory Williams, un abogado cachorro afroamericano comprensiblemente reacio a tomar el caso.

Los dos plazos reducidos, la ejecución inminente y la brevedad del guión de Daye evitaron cualquier animosidad racial que pudiera haber nublado la incipiente relación abogado-cliente entre Cory y Lavell. Él había sufrido una transformación religiosa y ella, con mayor rapidez aún, se convence de su inocencia.

Peor aún, el caso de asesinato contra Lavell, ya sea de hace 19 años o de tres meses, es tan ridículamente endeble que nunca debería haber sido llevado a juicio. Lavell sostiene que su cómplice, Vern McCluskey, fue el que disparó y que nunca disparó su arma.

Ni Criminología ni Forense 101 son requisitos previos para saber cómo se puede confirmar la afirmación de Lavell; Cualquiera que haya leído una novela de Perry Mason en el casi siglo transcurrido desde que se publicó por primera vez conoce las pruebas científicas que relacionan una bala con una pistola para determinar si una persona ha usado recientemente un arma de fuego.

Abre y cierra. También nos gustó Isaac Hampton como el guardia de prisión grande e intolerante.

Scheonfeld Terapia de grupo de masajes estaba aún menos desarrollado y, en consecuencia, menos satisfactorio. Aparte de un canalla llamado John que atormenta al menos a la mitad de las cuatro masajistas, ninguna de las personas del dramaturgo estaba lo suficientemente desarrollada. Fue un poco incómodo ver a Justin Peoples como John eclipsando a las mujeres explotadas que debemos preocuparnos.

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Incluso si Schoenfeld hubiera hecho más distintivos a los trabajadores de su salón de masajes, para mí habría tenido que superar otro gran obstáculo. Al cambiar el papel de protagonista femenina a director, Boone no insistió en que sus actores, o el tipo que leía las instrucciones escénicas, hablaran lo suficientemente alto como para ser escuchados.

B@TB sale a la carretera para su último fin de semana en la Universidad A&T de Carolina del Norte del 27 al 28 de junio en Winston-Salem. Reconociendo que, después de todo, estos son trabajos en progreso, por ahora el viaje más gratificante (y más corto) es a Davidson para la reanudación de la Comunidad de Jugadores. evita.

Y si tienes ganas de llegar a Winston-Salem, ahí están todas las razones para hacer ese viaje por el Festival Internacional de Teatro Negroprogramado para el 27 de julio y agosto. 1. la propia charlotte BNS Productions estará entre las muchas excelentes empresas dirigidas por negros allípresentando cuatro representaciones de August Wilson El ida y vuelta de Joe Turnertardes y noches del 31 de julio y 1 de agosto.

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