Imported Article – 2026-06-26 03:50:23

Madonna sorprende a sus fans con el lanzamiento de “Read My Lips”, una nueva adición al álbum oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 26.

“Read My Lips” es la colaboración bilingüe de la Reina del Pop con la estrella latina Feid, y llegó tarde el jueves 25 de junio como una versión “Bonus Edition” del colección de estrellas de la Copa del Mundo FIFA, que ahora se expande a 20 pistas.

Producida por Madonna, Stuart Price y Tainy, la canción llegó por primera vez a nuestros oídos en “Confessions II – The Film” de Madonna, que se estrenó a principios de este mes en el Festival de Cine Tribeca 2026, un proyecto visual de 13 minutos centrado en su próximo álbum “Confessions II”, y ahora está disponible por primera vez como una versión completa.

Se perfila como un “Verano de Madonna”. La superestrella lanzará el álbum completo “Confessions II” el 3 de julio. Luego, dos semanas después, el domingo 19 de julio, se unirá a BTS y Shakira en el escenario del Estadio MetLife para el primer espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Con toda la actividad en torno a su cortometraje, nueva música y conciertos, Madonna no ha olvidado su biopic en desarrollo. En una reciente historia de portada de “Interview”, la cantante de “Like a Virgin” habló abiertamente sobre por qué el proyecto cinematográfico ha experimentado tantos retrasos, desde su perspectiva.

“Confessions II”, resulta, nació de esas frustraciones.

El álbum “Official FIFA World Cup 26 Album (Bonus Edition)” presenta grabaciones de Andrea Bocelli, Daddy Yankee, Future, The Rolling Stones y más. ¡Escúchalo a continuación!