El juez bloquea parte de las restricciones propuestas por Trump para la votación por correo.

El juez bloquea parte de las restricciones propuestas por Trump para la...

Un juez federal bloqueó parte de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre votación por correo el jueves por la mañana, marcando la tercera vez en menos de una semana que un juez federal ha frenado el intento de la administración Trump de aumentar la supervisión federal de las elecciones.

La jueza Indira Talwani del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una orden judicial que prohíbe a la administración Trump crear una lista nacional de votantes aprobados elegibles para recibir papeletas por correo del Servicio Postal, así como nuevas regulaciones destinadas a aumentar la supervisión del Servicio Postal sobre la votación por correo.

“[La] Constitución reserva el poder de determinar la elegibilidad de los votantes a los Estados solamente. … Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso pueden interferir con este poder”, escribió Talwani, en parte.

Talwani dijo que los esfuerzos incluidos en la orden ejecutiva de marzo de 2025 de Trump excedieron su autoridad como presidente y invadieron el derecho de los estados a supervisar las elecciones.

“[L]a Constitución no otorga al Presidente ningún poder específico sobre las elecciones”, escribió Talwani. “El Presidente ‘no juega ningún papel directo en el proceso’ de designar electores, ‘ni tiene autoridad para controlar a los funcionarios estatales que lo hacen’.”

Ni la Casa Blanca ni el director general de correos han comentado públicamente sobre la decisión.

Un juez federal bloqueó permanentemente una disposición de una orden ejecutiva que requería prueba de ciudadanía para registrarse para votar y exigía que las papeletas por correo se recibieran antes del Día de las Elecciones. El lunes, otro juez federal bloqueó una base de datos de selección de votantes de la administración Trump, dictaminando que el sistema “aleatorio” ilegalmente consolidó “la información privada de millones de estadounidenses” en un esfuerzo por depurar a los no ciudadanos de las listas de votantes.

Antes de la decisión del jueves, un juez diferente se negó a emitir una orden judicial para bloquear la política de votación por correo porque aún no se había implementado. Sin embargo, a principios de este mes, el Servicio Postal publicó una regla propuesta para promulgar parte de la orden ejecutiva, mientras que el director general de correos, David Steiner, dijo el miércoles que su agencia se negaría a entregar las papeletas a menos que los estados entreguen listas de votantes.

La decisión del jueves detiene efectivamente esa política en su curso, aunque se espera que la administración Trump apele.

“La orientación relacionada con la votación actualmente emitida por USPS no es vinculante para los Estados, simplemente se recomienda”, dice la decisión de Talwani del jueves.