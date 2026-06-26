Ejército Nigeriano Abre Centro de Simulación de Guerra para Amenazas Complejas

El Ejército Nigeriano ha inaugurado un Centro de Wargaming dedicado diseñado para probar estrategias militares, simular crisis de seguridad y generar soluciones operativas antes de que las tropas sean desplegadas.

El movimiento señala un cambio más amplio hacia la guerra impulsada por decisiones en un entorno de seguridad cada vez más complejo.

En la inauguración del Centro de Wargaming del Colegio de Guerra del Ejército de Nigeria (AWCN) dentro de las instalaciones de la universidad en Abuja, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Waidi Shaibu, describió la instalación como una inversión estratégica en la educación militar profesional.

Dijo que también aumentará la preparación operativa y la preparación intelectual de los comandantes encargados de enfrentar el terrorismo, la insurgencia, la bandolerismo y otras amenazas en evolución.

Según el Jefe del Ejército, los desafíos de seguridad contemporáneos ahora exigen líderes que puedan anticipar a los adversarios, desafiar suposiciones, analizar opciones competitivas y tomar decisiones informadas bajo presión.

Dijo que el centro proporcionaría un entorno estructurado donde los comandantes y oficiales de estado mayor pueden probar conceptos operativos, explorar posibles resultados e identificar vulnerabilidades antes de comprometer tropas y recursos en operaciones del mundo real.

Lieutenant General Shaibu identificó el wargaming como una herramienta crítica para comprender problemas operativos complejos, visualizar campos de batalla, anticipar reacciones enemigas y evaluar efectos de segundo y tercer orden que a menudo dan forma a los resultados de la campaña.

Señaló que el proceso crea un entorno seguro donde los errores se convierten en lecciones y las lecciones en preparación.

Una de los desafíos específicos que el Jefe del Ejército quiere que el centro examine es la persistente crisis de secuestros de Nigeria.

Encargó a la institución a explorar enfoques innovadores para los secuestros masivos, incluido cómo los arreglos de seguridad emergentes, la coordinación entre agencias y las intervenciones políticas podrían mejorar los tiempos de respuesta y reducir los incentivos que impulsan los delitos relacionados con el rescate.

Más allá de las amenazas de seguridad convencionales, el Teniente General Shaibu también resaltó las crecientes preocupaciones sobre la manipulación de información extranjera, campañas de influencia maligna y la explotación de plataformas digitales para dar forma a la opinión pública y afectar los resultados de la seguridad nacional.

Advirtió que la confianza pública sigue siendo un componente crítico del éxito operativo y no debe verse socavada por esfuerzos coordinados de desinformación.

El Comandante del Colegio de Guerra del Ejército de Nigeria, General de División Umar Alkali, describió el centro como un importante cambio desde el aprendizaje tradicional en el aula hacia una educación militar centrada en decisiones.

Explicó que la instalación permitiría a los participantes probar planes de campaña, examinar estrategias alternativas y analizar desafíos operativos a través de simulaciones estructuradas que replican la incertidumbre de los entornos de conflicto contemporáneos.

Según el Comandante, el centro apoyará no solo a los participantes del Colegio de Guerra del Ejército, sino también al desarrollo de doctrina más amplio, análisis operativo, pruebas de concepto e investigación estratégica en las Fuerzas Armadas de Nigeria.

Añadió que las actividades futuras incorporarán asociaciones conjuntas, interinstitucionales y académicas destinadas a mejorar el pensamiento estratégico y la planificación de seguridad nacional.

Una visión presentada por el Director de Guerra y Estrategia, General de Brigada Eyitayo Shoda, reveló que la idea de la instalación se originó bajo el ex Jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Faruk Yahaya (Rtd), con un liderazgo sucesivo del Ejército que ha sostenido el proyecto hasta su finalización.

La presentación también destacó inversiones significativas en desarrollo de capacidades humanas, incluidos compromisos especializados con el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y la Academia de Defensa del Reino Unido.

Los miembros de la facultad han desarrollado desde entonces modelos de wargaming autóctonos adaptados a las realidades de seguridad de Nigeria, que cubren contraterrorismo, contrainsurgencia, operaciones conjuntas y escenarios de planificación operativa.

La universidad también reveló que ha expandido su Centro de Producción de Wargames para apoyar la producción de mapas, impresión de gran formato y recursos educativos especializados requeridos para simulaciones militares contemporáneas y ejercicios estratégicos.

Más que un simple edificio nuevo, el Centro de Wargaming representa un esfuerzo institucional para transformar la experiencia operativa en análisis estructurado y preparación futura.

Se espera que la instalación sirva como una plataforma donde los planificadores militares, agencias de seguridad y formuladores de políticas puedan examinar problemas difíciles de seguridad nacional, probar suposiciones y refinar opciones de respuesta antes de que esos desafíos surjan en el campo de batalla.

Para el Ejército Nigeriano, el mensaje detrás de la inauguración fue claro: la ventaja militar futura dependerá no solo de armas y mano de obra, sino cada vez más de la capacidad de pensar con anticipación, anticipar amenazas y tomar decisiones mejores antes de que comiencen las operaciones.