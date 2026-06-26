Navegando por el metro: Jill Scott interpreta un viejo éxito; Lin Manuel-Miranda rapea usando una sola palabra; Petr Čech enseña a tocar el tambor a jugadores de fútbol – Revista Glide

Surfing the Tube es un resumen diario de los recientes acontecimientos imperdibles de YouTube, desde videos musicales y presentaciones en vivo hasta entrevistas y todo lo demás.

Jill Scott – Concierto de Tiny Desk

A pesar de lanzar recientemente un nuevo álbum, el de febrero A quien esto le interese, Por primera vez en más de una década, Jill Scott retrocede en su catálogo para interpretar “Gettin’ in the Way” de su LP del año 2000. Por demanda popular en Más tarde… con Jules Holland.

Shaboozey: Concierto de Tiny Desk

Shaboozey continúa el lanzamiento de su próximo álbum, titulado La forajida Cherie Lee y otros cuentos occidentalesal subir al escenario de NPR Tiny Desk, promoviendo la celebración de NPR del Mes de la Música Negra.

Una Palabra Raps con Lin-Manuel Miranda | El programa de esta noche protagonizado por Jimmy Fallon

Mientras promociona su próximo musical de Broadway y 2024 guerreros álbum, basado en la película de 1979 del mismo nombre, Lin Manuel-Miranda se une a Jimmy Fallon en El show de esta noche para unas cuantas rondas de “One Word Raps”.

Obligar a los futbolistas a aprender a tocar la batería en 20 minutos

Para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Drumeo se asocia con el renombrado portero y entusiasta de los tambores Petr ÄŒech (quien dice que tocar los tambores lo convierte en un mejor portero) para organizar un concurso de tambores entre cuatro jóvenes jugadores de fútbol para tener la oportunidad de ganar entradas para un partido de la FIFA.

Finneas O’Connell reacciona a estas 10 elecciones de producción extrañas | El podcast de la estrella de la pista

Tras la banda sonora de la segunda temporada del exitoso programa de televisión Carne de res, Finneas O’Connell, también conocido como FINNEAS, aparece en Track Star* para discutir las opciones de producción de canciones de Pink Floyd, Frank Ocean, The White Stripes, Hans Zimmer y más.