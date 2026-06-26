Ejército anuncia nueva rama de Operaciones Espaciales

El Ejército estableció su nueva Rama de Operaciones Espaciales el 12 de junio, marcando un hito histórico en su transformación continua para enfrentar los desafíos de la guerra moderna multidominio. La nueva rama consolida las trayectorias profesionales de los profesionales del espacio del Ejército, uniendo a los Oficiales de Operaciones Espaciales del Área Funcional 40A y a los recién creados Especialistas tácticos de Operaciones Espaciales 40D en una sola fuerza permanente. Estos profesionales brindan un apoyo espacial cercano vital que el Ejército necesita para planificar, comunicarse, navegar, enfrentar al enemigo, proporcionar alertas de misiles y proteger a las fuerzas.

“El Ejército es el mayor usuario de capacidades espaciales en la fuerza conjunta, y la integración del espacio es absolutamente crítica para las operaciones multidominio en todos los escalones,” dijo el General de División John L. Rafferty, comandante general de U.S. Army Space and Missile Defense Command. “Establecer la Rama de Operaciones Espaciales es un paso importante en la continua transformación del Ejército. Proporciona al Ejército la estructura profesional para entregar efectos basados en el espacio directamente a nuestros soldados y unidades en el borde táctico, permitiendo a los comandantes luchar y ganar en un entorno multidominio disputado.”

Mientras que los Oficiales de Operaciones Espaciales del Área Funcional 40 han servido al Ejército desde 1999, anteriormente carecían de un contraparte alistada. El Ejército aprovechó al personal alistado de las ramas de Artillería de Defensa Aérea, Señales e Inteligencia Militar para ejecutar misiones espaciales de manera temporal.

“Durante demasiado tiempo, los soldados alistados con formación y experiencia especializada en el espacio rotaron a través de asignaciones críticas de espacio, para finalmente regresar a sus ramas básicas,” dijo Rafferty. “El sistema de rotación sirvió bien al Ejército de EE. UU. en el pasado, pero no cumplirá con las demandas del futuro, que requiere un enfoque profesional y sostenible para la formación, progresión profesional y desarrollo de líderes para los Soldados del Espacio del Ejército. Este paso histórico asegura que construyamos un cuerpo altamente capacitado de profesionales del espacio para mantener el ritmo con la creciente estructura de fuerza en nuestra brigada espacial, fuerzas de tarea multidominio y grupos de efectos de golpe teatral.”

Establecer la Rama de Operaciones Espaciales alivia la presión operativa en esas ramas donantes. Esta transición permite a ADA, Señales e Inteligencia Militar disminuir los puestos no esenciales para la misión y redistribuir a los soldados a vacantes críticas, optimizando en última instancia la preparación en todo el Ejército. A partir del 1 de octubre de 2026, la MOS 40D crea un camino de carrera permanente en operaciones espaciales para los soldados de servicio activo, de la Guardia Nacional y de la Reserva en los rangos de especialista a sargento mayor.

“El poder terrestre requiere experticia en combate en todos los dominios,” dijo el General Christoper LaNeve, vice jefe de Estado Mayor del Ejército. “Lo que me enorgullece es que nuestro Ejército no solo está construyendo una capacidad, sino que estamos formando profesionales en todos los escalones. Eso es de lo que se trata la MOS 40D – Soldados que ofrecen la excelencia fundamental en la que depende nuestra Fuerza Conjunta.”

El Centro de Excelencia en Defensa de Espacio y Misiles entrena y educa a profesionales de operaciones espaciales en todas las fuerzas conjuntas, permitiendo la transformación en contacto para sistemas espaciales resilientes y capacidades dedicadas en contra del espacio.

“El establecimiento de la nueva Rama de Operaciones Espaciales del Ejército es un paso crítico hacia adelante en el fortalecimiento de la profesión,” dijo el Coronel Felix Torres, comandante del Centro de Excelencia en Defensa de Espacio y Misiles. “Estandarizará y agilizará el conocimiento crítico, la formación y la educación necesaria para nuestras cohortes 40A y 40D, asegurando que nuestros profesionales del espacio se mantengan élites, ágiles y preparados para operaciones multidominio. El espacio ya no es un entorno benévolo y habilitador, sino un campo de batalla”, añadió.

Rusia, China y otros adversarios tienen la intención de competir con los Estados Unidos en el espacio. Estas amenazas crecientes requieren un enfoque estratégico para reclutar, formar y retener talento de alto nivel.

A medida que el Ejército expande su estructura de fuerza espacial en todo el mundo, la designación de la rama hace realidad la Visión del Espacio del Ejército para el 2024.

“Durante 27 años, los oficiales del espacio del Ejército han estado trabajando para normalizar las operaciones espaciales del Ejército, y eso es lo que esta designación de la rama ahora hace por el Ejército,” dijo el General de Brigada Don Brooks, subcomandante general de USASMDC. “Normaliza nuestros dos pilares – la integración de capacidades espaciales conjuntas, de coalición y comerciales; y la interdicción de capacidades espaciales adversarias – en conceptos de operaciones, esquemas de movimiento y maniobra, y fuegos. Nos da un punto de encuentro: que todos ahora pertenecemos a una rama.”