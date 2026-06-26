El juez ordena al DOJ entregar algunos archivos de Epstein sin censura.

Un juez federal está ordenando al Departamento de Justicia que entregue versiones no censuradas de algunos de los archivos relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein o explique por qué se retuvieron los materiales.

El juez de distrito de EE. UU., Emmet Sullivan, se puso del lado de un periodista independiente que demandó por los materiales retenidos, concluyendo que es probable que la administración Trump haya violado los términos de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein.

El Departamento de Justicia tiene hasta el 2 de julio para entregar los documentos con menos censuras, es decir, identificando al remitente y destinatario de algunos correos electrónicos y los nombres de los cómplices incluidos en una acusación preliminar, o explicar “por qué las censuras no deben ser eliminadas”.

También ordenó al Departamento de Justicia publicar un registro detallando todas las censuras.

Entre los documentos incluidos en la decisión, el juez Sullivan ordenó al DOJ entregar las notas subyacentes de la entrevista del FBI con una mujer que acusó al presidente Donald Trump de agresión. Esas afirmaciones no fueron corroboradas, y Trump ha negado las acusaciones. El DOJ ha publicado los informes de entrevistas de algunas de esas entrevistas, pero no las notas subyacentes.

La administración Trump también fue ordenada a revelar el remitente y los destinatarios de una serie de correos electrónicos que hacen referencia al reclutamiento de mujeres jóvenes.

Sullivan rechazó los argumentos del DOJ en contra de la divulgación de los materiales y concluyó que el Proyecto de Integridad Pública, un bufete de abogados de interés público, demostró que la periodista independiente Katie Phang se vio perjudicada por la retención de los materiales.

El Proyecto de Integridad Pública dijo que la decisión garantizará “que el público finalmente obtenga transparencia en torno a Jeffrey Epstein y su red”.

“El gobierno ignoró una ley aprobada por el Congreso y luego se negó a defender su propia conducta en la corte, todo para proteger a los ricos y poderosos”, dijo Brendan Ballou con el Proyecto de Integridad Pública.

El DOJ comenzó a publicar miles de páginas de documentos relacionados con Epstein a finales del año pasado, después de la aprobación de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein.

Sin embargo, el departamento enfrentó críticas de algunos legisladores que cuestionaron si el departamento ha violado la ley al retener algunos materiales y no cumplir con la fecha límite para publicar los archivos.

Además, algunos legisladores demócratas criticaron lo que llamaron “censuras completamente innecesarias” en algunos de los archivos y dijeron que el DOJ no había censurado los nombres de algunas víctimas.

En abril, el órgano de control interno del DOJ anunció que estaba realizando una auditoría sobre el cumplimiento del DOJ con la ley.