Argentina Bakery en Irving se muda a una ubicación más grande durante la Copa Mundial

Una vista exterior de Argentina Bakery el 24 de junio de 2026. Steve Hamm/The Dallas Morning News

Argentina Bakery en Irving se mudará a un espacio más grande y cercano, justo a tiempo para el partido de la Copa Mundial del sábado entre Jordania y Argentina.

Con aproximadamente 4500 pies cuadrados, el nuevo espacio es aproximadamente el triple del tamaño del anterior. Se abrirá por primera vez el viernes 26 de junio y tres semanas después se realizará una gran inauguración.

La actualización tardó dos años en completarse y se produce 10 años después de que la fundadora de la tienda, Luly Le Donne, tuviera originalmente la idea de expandirse.

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“Los clientes leales, incluso los nuevos, decían: Vaya, este lugar ya es demasiado pequeño”, dijo Le Donne. “Ha sido un sueño para mí.”

Iluminada por el sol y adornada con madera, la nueva tienda, con patio, podrá albergar a más de 100 invitados. También tendrá televisores grandes, un bar completo y mesas para comer; Más tarde se abrirá un servicio de autoservicio. Le Donne participó en el proceso de diseño de interiores.

Comenzó el negocio en 2003 con su madre, Marcela Padilla, y las recetas de empanadas de Padilla que Le Donne creció comiendo en Argentina. Le Donne se convirtió en panadera poco después de su apertura, bajo la tutela de Padilla y Leticia Sosa, una panadera que todavía trabaja con ella hoy.

La propietaria de Argentina Bakery, Luly Le Donne, en su nueva ubicación el 24 de junio de 2026. Steve Hamm/The Dallas Morning News

Todo se hace internamente desde cero, dijo Le Donne, y empiezan a trabajar a las 3 de la madrugada todos los días.

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Las empanadas estaban entre las favoritas de los clientes en el antiguo local, incluido el tradicional relleno de carne, la versión picante de ese clásico (carne de res y jalapeño), pollo, jamón y queso y espinacas.

El antiguo local también ofrecía bocadillos y pasteles como palmeritas y manoplas, o galletas crujientes con forma de palma hojaldrada, cubiertas de azúcar y medio bañadas en chocolate negro. Sus pasteles, incluido el de dulce de leche, son recetas propias y tienen al menos dos rellenos.

El nuevo espacio contará con una selección ampliada de empanadas y ofrecerá productos como choripan, milanesa, pizzas y lomito, una especie de sándwich de carne.

La yerba mate argentina se servirá en la panadería, junto con una taza especial y una pajita que filtra las hojas de té de hierbas. La barra también contará con una forma en la que Lionel Messi bebe vino: mezclado con Sprite. Se llama El Favorito de Messi en el menú.

La popular Argentina Bakery está abriendo su nueva ubicación en 3143 W. Airport Freeway, Suite 101, en Irving. Las fotos fueron tomadas el 24 de junio de 2026. Steve Hamm/The Dallas Morning News

La panadería se hizo conocida por primera vez en la comunidad argentina antes de hacerse popular entre los locales y los visitantes por igual. Le Donne dijo que la mejor respuesta que puede obtener de los clientes es ver el regreso de otros nuevos.

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Durante el Mundial de 2022, los aficionados emocionados vieron juntos los partidos en la panadería, a pesar de que el espacio sólo contaba con un pequeño televisor. Para el partido final en el que Argentina ganó el campeonato, se reunieron más de 300 personas. Las sillas adicionales no fueron suficientes para la multitud.

El lunes fue el primer partido de Argentina en el Dallas Stadium de Arlington y el último día de Argentina Bakery en su antigua ubicación. Alrededor de 150 aficionados se reunieron en la panadería para ver el partido. Le Donne espera que el público se reúna también para el partido de Argentina este sábado.

La acción del fútbol se muestra en una multitud de pantallas grandes para que los huéspedes disfruten en la nueva Argentina Bakery. Foto tomada el 24 de junio de 2026. Steve Hamm/The Dallas Morning News

Hacer realidad un sueño trae consigo desafíos y bendiciones. LeÂ Donne trabaja con un equipo aproximadamente el doble que el anterior y los clientes ya están llamando a la puerta de la nueva ubicación.

“Se siente increíble”, dijo Le Donne. “Es como si algo estuviera temblando dentro de ti”.

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