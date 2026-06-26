Oleksandr Usyk deja sus cinturones pero no se retira

El campeón mundial de peso pesado Oleksandr Usyk dice que dejará todos sus cinturones, pero no se retira.

El hombre de 39 años, que tiene un récord profesional invicto de 25 victorias, ostentaba los cinturones ‘súper’ de la AMB, el CMB y la FIB.

“Esta es una decisión bien pensada y estoy seguro que me abrirá nuevas oportunidades. Este no es el final de la historia. La continuación está por delante”, dijo en X.

El ucraniano dijo en el período previo a su última pelea en mayo – una valiente victoria sobre Rico Verhoeven en Egipto – que todavía quería pelear en dos ocasiones más antes de considerar si colgar los guantes.

En un mensaje de vídeo publicado el viernes añadió: “Quiero dejar todos los cinturones que tengo actualmente para ponerlos a disposición de los próximos en la fila para luchar por ellos.

“Amigos, dejo los cinturones pero no el deporte porque todavía me queda mi último baile”.

El dos veces campeón mundial indiscutido Usyk fue llevado al límite por Verhoeven, quien había competido solo una vez en boxeo pero tenía un récord formidable en kickboxing, y finalmente terminó la pelea al final del undécimo asalto.

Los retadores obligatorios se aplican de forma rotativa entre los organismos sancionadores, y el CMB había ordenado a Usyk que peleara contra Agit Kabayel a continuación.

El invicto alemán es ampliamente considerado como el contendiente más merecedor de recibir su oportunidad. Y ahora que los órganos sancionadores tienen que tomar una decisión, podría ser elevado a campeón.

Una revancha con Verhoeven ahora puede tener sentido para Usyk.

Habiendo dominado la división de peso crucero, Usyk hizo su debut en el peso pesado en 2019 y derrotó a Anthony Joshua y Tyson Fury dos veces.

El británico Daniel Dubois, que perdió dos veces ante Usyk, ostenta el cinturón de la OMB tras derrotar a Fabio Wardley a principios de este año.