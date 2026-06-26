Return of the Davis Cup: Argentina to play Turkey in Neuquén – Buenos Aires Herald

Después de más de dos años, Argentina volverá a jugar en casa la Copa Davis en 2026. Los días 19 y 20 de septiembre recibirá a Turquía en Neuquén por el Grupo Mundial I. El último partido en casa de Argentina fue contra Kazajstán en Rosario durante la temporada 2024.

La serie, que determinará un lugar en las eliminatorias de 2027, tendrá un valor simbólico adicional significativo. No sólo será la primera vez que la Copa Davis se realice en la Patagonia, sino que también será la serie más austral organizada por Argentina desde su debut en la competencia.

Los partidos se jugarán en el Estadio Ruca Che en cancha dura cubierta, una elección inusual para un país históricamente asociado con canchas de arcilla y recintos al aire libre. Tendrá lugar después del US Open y antes de la gira ATP en Asia, donde los partidos también se disputan en canchas duras.

La última vez que la selección nacional jugó una serie en casa fue en la derrota de la ronda final de 2008 ante España en Mar del Plata. Desde entonces se han disputado 17 series en el país, todas sobre arcilla.

Una serie histórica

El torneo se llevará a cabo en el mismo año en que se cumple el décimo aniversario de la histórica victoria que aseguró la “Ensaladera de Plata” en Croacia en 2016. El equipo nacional también buscará alcanzar su victoria número 100 en la Copa Davis. Su récord actual es de 99 victorias y 75 derrotas.

Para el capitán Javier Frana este será su debut como entrenador en casa.

Neuquén, a su vez, se convertirá en la sexta provincia del país en albergar una serie de Copa Davis. Desde 1931, Argentina ha sido sede de partidos en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe.

â€œEstamos inmensamente orgullosos de traer la Copa Davis a NeuquÃ©n. Muchos de nosotros somos de provincia y sabemos exactamente lo que significa ser sede de eventos de este calibre y ver a sus ídolos jugar en casa”, afirmó el presidente de la AAT, Agustín Calleri.

Argentina ocupa actualmente el décimo lugar en el ranking de naciones de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y entrará a la serie luego de perder ante Corea del Sur como visitante en la primera ronda de las eliminatorias de 2026.

Pese a ese revés, el tenis argentino vive uno de sus mejores momentos de los últimos años en cuanto a representación entre la élite del circuito principal. El país cuenta actualmente con 10 jugadores en el top 100 del ranking individual ATP, cifra sólo superada por Estados Unidos y Francia.

En dobles, otros cuatro argentinos están entre los 100 mejores, entre ellos Horacio Zeballos, número 3 del mundo y reciente subcampeón de Roland Garros por segunda vez consecutiva.

Turquía ocupa el puesto 33 en el ranking de países de la ITF. Avanzó a esta etapa después de derrotar a Eslovenia por 3-1 a domicilio en la primera ronda del Grupo Mundial I. Ninguno de sus jugadores se encuentra actualmente entre los 300 primeros del ranking ATP.

Un lugar icónico

El Estadio Ruca Che, con capacidad para 3.500 aficionados, es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la Patagonia argentina. Recientemente pasó por un proceso de modernización y renovación que le permitirá albergar por primera vez un evento internacional de la magnitud de la Copa Davis.

Llevar el torneo a Neuquén, ampliando las sedes de la competencia en Argentina, es parte de una estrategia de descentralización impulsada por la Asociación Argentina de Tenis dirigida a nuevas regiones del país.

Foto de portada: Interior del Estadio Ruca Che (cortesía Asociación Argentina de Tenis).