Los White Sox asan a los Royals con 22 carreras en el plato antes de que ‘Marshmello’ culmine la noche

CHICAGO — ¿Hay siquiera palabras para describir la actuación de los White Sox durante la goleada de 22-1 a los Reales el viernes por la noche en Rate Field?
Permitamos que los participantes de gran éxito del lado sur, que ahora están solos en la cima de la Liga Central Americana por un juego sobre los Guardianes, lo intenten.
â€”Especial. Fue una noche especial”, dijo el manager de los White Sox, Will Venable. “Cosas realmente buenas en toda la alineación”.
“Es increíble”, dijo el jardinero central Tristan Peters. “Es muy divertido cuando a todos les va bien, ven bien la pelota y todos quieren batear”.
“Eso fue enfermizo”, dijo el primera base Jacob González. “No hay otra forma de decirlo.”
Bien, esos sentimientos representan buenos comienzos. Pero profundicemos un poco más en los números.
Este estallido marcó el total de entradas más alto de los Medias Blancas desde que anotaron 11 ante los Rojos en la segunda entrada el 7 de mayo de 2023. La tercera comenzó con una base por bolas de González, un sencillo de Sam Antonacci y el jonrón número 18 de Vargas. Ese balón largo en particular fue cantado segundos antes por Mike Vasil, la enérgica fuerza del dugout que se rehabilitaba de su cirugía Tommy John, quien tenía micrófono para el acceso total de CHSN el viernes.
Teel recibió base por bolas, Benintendi conectó un doble y un out después, un sencillo dentro del cuadro de Meidroth anotó la cuarta carrera. Pero los White Sox no habían terminado. Ni siquiera cerca.
Braden Montgomery recibió base por bolas y Peters conectó dos sencillos para una ventaja de 6-0. González lanzó un batazo de tres carreras al jardín derecho, Antonacci conectó sencillo y Vargas conectó un doblete. Cuatro carreras impulsadas en la entrada para Vargas, poco menos de la mitad del total de los Medias Blancas.
“Todos sabemos lo difícil que es este juego”, dijo Meidroth. â€œCuando todos obtienen lo suyo, no sucede todos los dÃas. Es increíble que todos puedan hacer swing hoy”.
“Honestamente, estamos tratando de golpear”, dijo Peters. “Haz daño y pasa al siguiente tipo”.
David Sandlin (2-1) se benefició de este arrebato, permitiendo una carrera con seis ponches en seis entradas. Pero si estos resultados tangibles no son suficientes para resaltar la destrucción de los Royals el viernes, vayamos un poco más esotéricos para ilustrar la destrucción rápida y temprana.
Incluso con los Medias Blancas manteniendo una ventaja de 20 carreras, Vargas corrió fuerte para superar una doble matanza en la séptima y sumar una carrera número 21. Venable cuestionó la decisión cuando Vargas fue descartado en primera instancia, y la anulación le dio una quinta carrera impulsada.
Se marcó un tono para esta serie en más formas que en la potencia de fuego ofensiva, ya que los White Sox mejoraron a 42-38 en general y ganaron 23 de sus últimos 28 en casa.
â€œNo hubo una entrada que sacamos. Luchamos durante nueve entradas”, dijo Meidroth. “Eso siempre es bueno para generar impulso de cara a mañana y el fin de semana”.