Los White Sox asan a los Royals con 22 carreras en el plato antes de que ‘Marshmello’ culmine la noche

Este estallido marcó el total de entradas más alto de los Medias Blancas desde que anotaron 11 ante los Rojos en la segunda entrada el 7 de mayo de 2023. La tercera comenzó con una base por bolas de González, un sencillo de Sam Antonacci y el jonrón número 18 de Vargas. Ese balón largo en particular fue cantado segundos antes por Mike Vasil, la enérgica fuerza del dugout que se rehabilitaba de su cirugía Tommy John, quien tenía micrófono para el acceso total de CHSN el viernes.